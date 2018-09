Brexit : un accord possible pour éviter le chaos en Grande Bretagne et fracturer la majorité qui soutient encore Theresa May

D’un côté, on a Michel Barnier et Theresa May qui se seraient enfin mis d’accord sur un projet de divorce à l’amiable.

De l’autre, une opposition politique des partisans d’un hard Brexit, menée par Boris Johnson de plus en plus violent avec comme conseiller de l’ombre, le lobbyiste américain Stephen Bannon, l’ancien conseiller politique de Donald Trump.

Selon Michel Barnier, le négociateur de la Commission européenne sur le dossier du Brexit, la première phase du Brexit pourrait aboutir à un accord dans le courant du mois de novembre : "Je pense que, si nous sommes réalistes, nous sommes capables de parvenir à un accord sur la première étape de ces négociations, à savoir le traité sur le Brexit, dans les six ou huit semaines".

D’où un sommet extraordinaire au début du mois de novembre.

Avec un peu d’effort, le calendrier pourrait donc être respecté « puisque le Royaume-Uni a décidé de partir en mars de l'année prochaine, le 29 mars, a-t-il rappelé, en tenant compte du processus de ratification, de la Chambre des communes d'une part, du Parlement européen et du Conseil d'autre part " a ajouté Michel Barnier.

Peu probable d’arriver à un accord avant le 18 octobre, date initialement prévue pour un sommet des chefs d'État et de gouvernement de l’UE à Bruxelles, mais Michel Barnier pense que ça serait jouable pour le début du mois de novembre.

La principale question en suspens entre l'UE et le Royaume-Uni reste celle de la frontière entre la province britannique d'Irlande du nord et l'Irlande, membre de l'UE, personne ne souhaitant le retour de cette frontière. Par conséquent, cette affaire se soldera pour l’Irlande par le maintien du statut quo, seul moyen d’éviter de créer un foyer de désordre et de violence à la frontière.

Pour le reste, on aurait un embryon d’accord de principe sur une indemnité de divorce de 39 milliards d‘euros, avec des facilités de paiements et surtout le maintien d’un accord commercial de libre échange entre la Grande Bretagne et l’Union européenne, dont les conditions seraient très proches des conditions antérieures.

Pour Theresa May, cet accord pour lequel elle s’est engagée est le seul moyen d’éviter un chaos économique et social de la Grande Bretagne. Elle, qui défendait le scénario d’un Brexit dur, s’est aperçue qu’elle ne parviendrait pas à trouver très rapidement avec les Etats-Unis des marchés qui lui auraient permis de compenser la perte des marchés européens, elle s’est aperçue qu‘elle courait un vrai risque de voir l’industrie financière se vider de ses emplois, elle s’est aperçue qu‘il y avait une menace réelle de désordre très grave avec la gestion des populations résidentes mais étrangères qui se seraient retrouvées abandonnées. Idem pour les britanniques résidant sur le continent.

Enfin, les services de sécurité britannique ont publié des analyses très alarmantes sur les atteintes à l’ordre public en cas de Brexit sans accord en avril ou en mai.