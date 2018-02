Bombe politique : mais comment recréer du lien social dans cette France où les classes favorisées ont fait sécession ?

Une note publiée par la Fondation Jean Jaurès pointe les modifications profondes des équilibres sociologiques depuis 30 ans et le poids pris par les catégories favorisées en France allant même jusqu'à démontrer que non seulement cette catégorie n'a pas vocation à se mélanger avec les catégories plus populaires mais qu'elles n'ont même plus l'occasion ou la nécessité de se croiser d'où une déconnexion grandissante d'une "France d'en haut" qui ne comprendrait plus une "France d'en bas". Est-ce que l'élection d'Emmanuel Macron ne serait pas la concrétisation du phénomène dans le sens où il proposait plus une offre sociologique (et séduisant cette catégorie de population principalement) que politique (sur la base d'un projet rassemblant différentes catégories de population) ?

Jérôme Fourquet : On peut faire un lien avec les phénomènes décrits de séparatisme social et ce qu'il s'est passé au premier tour et au deuxième tour de la présidentielle. Mais un lien partiel seulement. On voit par exemple que Emmanuel Macron a obtenu un score massif au deuxième tour à Paris alors qu'il ne faisait que 66% au niveau national; Il y avait cette polarisation très forte de son électorat sur Paris intra-muros et Emmanuel Macron a d'abord été le candidat de cette France qui va bien, de celle qui s'en sort et qui est optimiste et regarde la mondialisation plutôt comme une opportunité plus qu'une menace. D'autant qu'il a été soutenu par les grandes métropoles dont Paris en premier lieu et il a été massivement été soutenu par les Français de l'étranger, les fameux expatriés. Electoralement il correspond en parti à cette mutation sociologique.

Néanmoins une partie des catégories moyennes et populaires ont voté pour lui, ne serait-ce que pour faire barrage à Marine Le Pen au deuxième tour, mais aussi au premier où il obtient des scores qui ne sont pas négligeables (aux alentours de 15% dans les communes rurales ou populaires par exemple). Il ne faut donc pas tordre le bâton à l'extrême et occulter le fait qu'il y avait une assise minimale dans ces catégories de population. Néanmoins il avait un soutien beaucoup plus important dans les catégories qui sont décrites dans cette note.

Ce qui est aussi intéressant, en reprenant le cas de Paris, lorsque l'on parle d'une homogénéisation idéologique de ces catégories supérieures, il faut noter qu'il y a encore des différences (au premier tour Macron n'est pas majoritaire à Paris), mais au deuxième tour il y a quand même un 90/10 en faveur du président. Ce que Macron est ensuite parvenu à faire et ce qu'il continu à faire, c’est-à-dire poursuivre cette recomposition politique en agrégeant des gens qui viennent du PS, du Modem et des Républicains, on remarque qu'il y a de plus en plus de passerelles et de points de convergence qui sont encore plus fréquents dans ces milieux favorisés.