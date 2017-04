Ce bombardement américain sur la Syrie qui nous a fait basculer dans un nouvel ordre mondial à la vitesse d’un tweet

Atlantico : Les frappes américaines sur une base aérienne du régime de Bachar al-Assad dans la nuit de jeudi à vendredi sont survenues deux jours après une attaque chimique dans le Nord-Ouest de la Syrie et quelques minutes après l'ajournement des négociations à l'Onu sur trois textes distincts visant à condamner cette attaque. La réponse américaine relève-t-elle d'une sorte d'impulsivité (comparable à celle dont a pu faire preuve jusqu'à présent Donald Trump, notamment sur Tweeter) ou bien d'une stratégie tout à fait rationnelle ?

Jean-Eric Branaa : De mon point de vue, cela relève d'une stratégie rationnelle. L'attaque permanente contre le caractère de Donald Trump n'a pas de sens dans ce cas ; où alors, nous vivrions dans un monde où l'on pourrait se dire que la prochaine fois qu'il éternuerait, cela pourrait mal finir. Il ne faut pas oublier que Donald Trump a la main sur les boutons nucléaires ; il est, en l'état, l'homme le plus puissant de la planète. Il faut sortir de ce discours un peu convenu de l'homme incontrôlable qui fait ce qu'il veut, quand il veut, y compris envoyer ses avions militaires un peu partout. Le type d'intervention militaire survenue dans la nuit de jeudi à vendredi en Syrie est une entreprise qui se décide collectivement, après que toutes les options aient été pesées. Cela prend du temps : ainsi, cette opération devait être dans les cartons depuis un certain temps. De plus, nous savons que l'armée américaine est prête depuis longtemps à une intervention en Syrie, mais également, qu'au cours des derniers jours, le secrétaire à la Défense avait fait élaborer plusieurs plans proposés au président américain. Il y a deux jours, ce dernier avait affirmé sa confiance envers le général Mattis pour trouver une solution au problème. Nous sommes donc bien là en présence d'une opération militaire concoctée par les militaires et non pas par Donald Trump personnellement.

Concernant la position politique, qui a été d'intervenir après l'ajournement des débats au Conseil de sécurité de l'ONU, on peut considérer cela comme grave, d'un point de vue du droit international ; les textes et les procédures n'ont pas été respectées. Moins que d'impulsivité, il conviendrait plutôt, en ce sens, de parler d'un caractère fort de la part de Donald Trump qui décide de s'affranchir des règles ; puisqu'il est l'homme le plus puissant de la planète, il décide d'aller jouer au shérif ; il roule des mécaniques, ce qu'il a effectivement fait.

Jean-Sylvestre Mongrenier : Aucune impulsivité dans ces frappes qui viennent bien tard, après de trop longues années de "patience stratégique", Barack Obama prétendant ainsi éviter le pire. En fait, la quasi-inaction des Etats-Unis sous l’Administration précédente a permis l’augmentation en intensité du conflit et son extension à une bonne part du Moyen-Orient. Le vide de pouvoir a été méthodiquement utilisé par Vladimir Poutine et les dirigeants iraniens afin d’avancer leurs pions. Jusqu’à ces derniers jours, la nouvelle Administration américaine semblait prête à entériner ce repli et à renoncer quasi-officiellement à demander le départ de Bachar Al-Assad (voir les déclarations de Tex Tillerson du 30 mars 2017). Là-dessus est intervenu un fait massif, que l’on ne saurait banaliser : l’emploi d’armes chimiques sur des populations civiles. Des armes censément éliminées par l’accord américano-russe sur le désarmement chimique du régime syrien(14 septembre 2013), mis en application sous l’égide des Nations Unies et de l’OIAC (Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques). D’aucuns expliquaient alors que le régime syrien pourrait cacher une partie de son arsenal chimique, dénombré de manière incertaine par les inspecteurs de l’OIAC ; l’emploi d’armes chimiques à Khan Cheikhoun, le 4 avril dernier, leur donne raison. Certes, un rapport de l’ONU avait déjà établi l’emploi à plusieurs reprises de ces armes, y compris par des groupes djihadistes, mais cela ne s’était pas produit depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

En frappant la base d’où est parti l’avion porteur de ces armes chimiques (la base aérienne d’Al-Shayrat, dans la province centre-occidentale d’Homs), Trump cherche à rétablir une ligne rouge, allègrement violée au fil des années, et il adresse un coup de semonce tant à Bachar Al-Assad qu’à ses « parrains », au sens politico-mafieux du terme, à savoir Moscou et Téhéran. C’est une décision rationnelle : tenter de restaurer une certaine marge de manœuvre diplomatique en agissant sur le plan militaire et en affichant sa détermination à employer la force armée. Au vrai, il faudrait se demander pourquoi les bombardements russes sur Alep-Est et d’autres parties du territoire syrien, notamment sur des hôpitaux, attesteraient du génie militaire et diplomatique de Poutine, alors qu’une salve unique de missiles de croisière sur une base aérienne du régime syrien prouverait la fébrilité et l’impulsivité de Trump. Quant à l’usage d’armes chimiques sur des populations civiles,faudrait-il donc y voir un indice de la mâle détermination de Bachar Al-Assad à combattre le djihadisme ? Le summum de la rationalité politique et stratégique ? Répétons-le : on ne saurait accepter qu’un tyran proche-oriental détruise méthodiquement le droit de la guerre et ruine les dispositifs de contre-prolifération des armes de destruction massive afin de se maintenir au pouvoir envers et contre tout. Du reste, Poutine était supposé garantir le respect par Bachar Al-Assad des engagements pris lors du prétendu désarmement chimique du régime de Damas. A l’évidence, il n’en est rien.