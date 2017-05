BlackRock, le plus grand fond d‘investissement du monde, qui exige une éthique sans faille dans les entreprises où il intervient, se retrouve sommé de s’expliquer ses propres dépenses de lobbying politique

BlackRock est sans doute le plus gros fonds d’investissement au monde. Le montant des capitaux gérés dépasse les 5000 milliards de dollars. Situé à New York, fondé en 1988, il est devenu le plus important gestionnaire d'actifs au monde, notamment à la sortie de la crise financière. Faut dire qu‘il a racheté massivement en 2009 des actifs qui étaient bradés à cause de la crise, reprenant notamment la gestion d’actifs de Merill Lynch. Sa prospérité fait que le fonds est présent aujourd’hui dans une société américaine sur 5.

Mais il est également présent en France dans la moitié des entreprises du CAC 40. Cette diversification lui vaut d’attirer beaucoup de capitaux et d’épargne venant du monde entier.

Le succès de BlackRock s’explique par la confiance totale que lui font les institutions d’épargne dans la gestion des actifs, mais aussi et surtout dans ses exigences pour moraliser les entreprises où elle investit.

BlackRock exige très souvent des garanties quant au respect des normes sociales et environnementales, mais exige aussi une transparence parfaite des dépenses qui n’ont pas une ligne directe avec l’exploitation. C’est à dire tout ce qui concerne les dépenses de communication institutionnelle et de lobbying. BlackRock est très connu pour faire respecter ces exigences, un peu comme Warren Buffet qui se mêle de la gestion des entreprises dans lesquelles il intervient. Mais Warren Buffet sur ce plan est totalement cash et transparent. Il consacre d’ailleurs une journée par an pour expliquer à ses actionnaires l’état économique du monde, la situation des entreprises où ses fonds ont investi, le tout enrichi de leçons de morale et de règles éthiques à l’adresse des dirigeants. Warren Buffet a le talent d‘illustrer ses conseils avec sa propre pratique. Il est parfaitement crédible . D’ou sa notoriété et son image de vieux sage , oracle et gourou de l économie moderne. Sa préoccupations porte sur les questions d’environnement et de morale politique .

BlackRock s’est mis au diapason depuis la crise en demandant à ses entreprises des engagements de transparence. Mais fait nouveau, les propres actionnaires de BlacRock les gérants de fonds de pensions par exemple qui apportent leurs actifs a gérer , ont demande aux dirigeants de Black Roque de se soumettre aux mêmes obligations. Alors a priori, les actionnaires n ‘ont rien à dire sur la gestion, remarquable, ou sur les performances exceptionnelles. En revanche, la rumeur de Wall Street a laissé entendre que les règles d’éthiques n’étaient pas toujours respectées.

La direction de BlackRock a reconnu qu’elle épaulait bon nombre de gouvernements dans le monde, qu‘elle intervenait en lobbying politique pour obtenir des conditions d’exploitation plus favorables.

Beaucoup d’experts considèrent que BlackRock n’est pas restée neutre lors de la dernière campagne présidentielle, sachant au passage que Goldman Sachs, par exemple, avait soutenu Hillary Clinton, ce qu’elle a toujours nié. Beaucoup pensent que BlackRock est fortement intervenue auprès de l'administration Obama pour des mesures de correction du système financier après la crise et pas forcement dans le sens d ‘un durcissement des règles.