BIC, Fnac, SEB, Darty, Sodexo, Sodebo, Bonduelle, Besnier. Multiplier les start-ups, c’est bien. Faciliter la mutation des entreprises anciennes, c’est encore beaucoup mieux...

Xavier Niels, bravo. Ce que vous faites avec vos copains qui ont fait fortune dans les nouvelles technologies, c’est formidable. Le petit monde parisien des affaires n’a d’attention aujourd’hui que pour les starts-up du digital. C’est bien.

Les fonds d’innovation, les business angels ont su découvrir et arroser quelques petits génies de l’algorithme et de l’application mobile. Très bien. Parfait. Mais le jeu tourne souvent à l'euromillion.

On mise sur beaucoup de numéros, en se disant que l’un deux finira par sortir gagnant au tirage ou au grattage.

Mais sait-on que la France regorge aussi d’entreprises plus anciennes, souvent familiales, qui au départ avaient une activité très traditionnelle et ont su innover et s’adapter pour assumer et vaincre les contraintes de la modernité, de la mondialisation, de la concurrence ou de l‘innovation et les transformer en opportunités ?

Qui aurait parié sur le réveil de Darty, il y a quinze ans, sur le sauvetage de la Fnac, sur le succès mondial de Sodexo, entreprise de restauration collective, ou même de Sodebo aussi ?

Qui aurait cru que Bénéteau serait devenu, à la troisième génération, le premier producteur de bateaux de plaisance au monde, SEB, le numéro un mondial des ustensiles de cuisine, Bic, le champion toute catégorie du stylo à bille à un moment où les enfants de riches apprennent à lire sur des tablettes numériques alors que les milliards d’enfants des pays émergents sont ravis de pouvoir utiliser une pointe Bic et un morceau de papier pour commencer à dessiner ?

Qui aurait cru, il y a moins de cinq ans que La Redoute renaitrait de ses cendres et sortirait du musée des monuments historiques ? Ne parlons pas de ce qui s’est passé dans l‘agroalimentaire, au fin fond de l’ouest ou du nord de la France avec les Bonduelle ou les Besnier.

La liste est longue, de ces entreprises françaises qui sont sorties de la fatalité du déclin et viennent aujourd’hui frapper à la porte des salons du Cac 40.

Alors, comment sont-elles faites ? Hasard ou nécessité. Les deux, sans doute mais ça mérite qu’on s’y arrête.

Quand on regarde à la loupe les leviers du succès de ces entreprises dont on ne parle guère, sinon pour en moquer parfois le côté provincial, on s’aperçoit qu‘elles ont toutes à un moment ou à un autre répondu à une série de choix très simples.

1. le choix de l’innovation. Toute ces entreprises ont pris conscience que les modalités du succès passé les conduisaient à la ruine. Pendant un demi siècle, ces entreprises ont en effet bâti des fortunes sur une demande soutenue. Le métier n’était pas très difficile. Le client existait, il avait des besoins évidents et clairs, il fallait lui apporter satisfaction. Cette demande formidable était même solvabilisée par le crédit facile ou l’inflation (merci M. Keynes). Et puis dans les années 1990, à la fin du siècle dernier, cette demande s’est saturée. Normal, logique. Le changement a été spectaculaire. La mondialisation, la concurrence et le digital… on a balayé les industries qui ne savaient pas quoi répondre à cette demande du passé. Balayées, finies. Sauf pour les entreprises qui ont tout changé. Leurs produits, leurs process, leur marché, leurs dirigeants, sans avoir l’assurance que ça marcherait. L’offre d’innovation a ceci d’inquiétant, c’est qu‘au départ, on ne sait pas ce qu’en fera le client. Un succès ou un échec. C’est le prix du risque, aussi.