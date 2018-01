Bas les masques : derrière la louable volonté de traquer les fake news, l’aspiration inconsciente (ou inavouée...?) à une démocratie réservée à quelques uns

Ce 3 janvier, lors de la présentation des vœux à la presse, Emmanuel Macron a pu annoncer son souhait de légiférer afin d'interdire les "fake news". Sous couvert de protéger la démocratie, ne voit-on pas émerger un risque de la confisquer au profit d'une unique vision du monde, correspondant aux intérêts de "quelques uns ", tombant ainsi sous le coup de la marque de "président des riches" régulièrement accolée à Emmanuel Macron ? Ne peut-on pas voir ici une forme de volonté, consciente ou inconsciente, de restreindre le champ du débat démocratique à une pensée technocratique qui pourrait particulièrement caractériser la France ?

Rémi Bourgeot : Les réseaux sociaux offrent de nouveaux horizons de désinformation, de propagation instantanée de fausses informations, car une partie de la population s’informe désormais par l’intermédiaire de billets que les lecteurs voient passer, par exemple sur Facebook, sans nécessairement se soucier de l’origine même du texte lu. Cela pose effectivement problème et l’on peut imaginer une réponse pour les cas avérés, bien que cela bute contre un nombre important de difficultés. Un autre problème réside dans l’instrumentalisation de cette question dans une approche de type « ministère de la vérité ». La désinformation est omniprésente dans le débat public et, au-delà même de la forme nouvelle et aiguë qu’elle prend avec l’avènement des réseaux sociaux, elle est inhérente aux médias de masse dans leur ensemble, qui reposent sur le martèlement de messages mêlant information et appel à une forme de transcendance politique et morale.

Par exemple, la cause de la lutte contre le Brexit est jugée primordiale au point que l’on tend à réhabiliter Tony Blair, qui propose une annulation du Brexit, alors que l’on aurait pu croire que ses mensonges sur la présence d’armes de destruction massive en Iraq l’auraient privé de son autorité morale. Cette forme de désinformation n’est visiblement pas jugée grave.

Sur des sujets même moins graves, le principal garde-fou contre l’emballement désinformatif réside dans une forme de décence commune, qui nécessite la possibilité de débats rationnels. Le problème est celui de l’antagonisme entre centralisation du pouvoir et libéralisme politique. Alors que les réseaux sociaux ouvrent des possibilités de multiplicité de points de vue sans précédent, ils présentent une faille béante en termes de désinformation. Cela ne signifie pas pour autant que le pouvoir central puisse y remédier sans imposer un formatage accru qui passe notamment par un appel de chaque instant à l’émotion.

On voit un phénomène similaire dans le champ économique où les marchés financiers étaient censés mettre en correspondance des actions économiques décentralisées et sont plutôt orientés, sous couvert de « gestion de crise », par de grandes institutions publiques et privées dans une forme de centralisation qui rencontre des écueils communs au collectivisme.