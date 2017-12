Balzac, Zola, Proust ou encore Giono : eh oui, nos plus grands écrivains tombaient dans les pièges tortueux de l'orthographe

On ne lit plus guère, de nos jours, l’ouvrage qui a rendu Balzac célèbre en son temps : Physiologie du mariage. C’est un livre fort plaisant, mais quelque peu déroutant, à l’image de son interminable sous-titre : Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal. À sa parution, en 1829, on crie au scandale. Un critique plus féroce que les autres fait remarquer que Balzac ne porte pas seulement atteinte à la morale, mais aussi à la grammaire : « Il eût fallu mettre : conjugaux puisque l’épithète qualificative se rapporte également au bonheur et au malheur des gens mariés.

Mais qu’est-ce qu’un solécisme de plus ou de moins pour M. de Balzac ? »

Il est vrai que, pour sa défense, Balzac aurait pu répondre qu’il restait fidèle à un principe hérité du latin et bien attesté dans la littérature classique : la « règle de proximité » voulait que, quand l’adjectif se rapporte à plusieurs noms, il s’accorde avec le plus proche. Racine pouvait, dans Athalie, écrire ces deux vers en toute sérénité :

Surtout j’ai cru devoir aux larmes, aux prières Consacrer ces trois jours et ces trois nuits entières.

Mais l’argument n’aurait sûrement pas suffi à apaiser le sourcilleux critique : au XIXe siècle, cette règle était depuis longtemps tombée en désuétude. Du reste, en fait de négligences, Balzac n’en est pas à son coup d’essai, et il récidivera en 1833 dans Le Médecin de campagne : « Telles étaient la décoration et le mobilier de cette pauvre demeure. »

----

Les manuscrits de Proust sont une source infinie d’émerveillements. Les brouillons du premier livre de La Recherche réservent plusieurs surprises aux curieux : primo, la « madeleine de Proust » a d’abord été une biscotte ; secundo, le romancier faisait, comme tout le monde, des fautes d’accord. Voici deux passages qu’on ne trouvera plus, du moins sous cette forme, dans le texte définitif :

Que le goût d’une biscotte trempé dans du thé le fasse seulement tressaillir en nous, nous sentons au plaisir qui nous inonde comme le passé réel […] diffère de celui que l’intelligence nous rappelait froidement. Mais ce plaisir mystérieux est là ce charme qui nous rend indifférent les motifs utilitaires que nous aurions d’y renoncer.

----

Quand il se rapporte à des formules comme « le plus » ou « le moins », l’adjectif « possible » demeure invariable. Jean Giono écrit pourtant : « Il voulait lui donner le plus de choses possibles. » (Le Moulin de Pologne)

----

Les méandres de la versification font parfois une victime : la règle de l’accord. Dans l’édition originale des Fleurs du Mal (1857), on peut lire :

Ma pauvre muse, hélas ! qu’as-tu donc ce matin ? Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint La folie et l’horreur, froides et taciturnes. (« La Muse malade »)