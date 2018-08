Quand la baisse du nombre d’immigrés européens au Royaume Uni est à l’origine d’une poussée à la hausse des salaires : les brexiteurs seraient-ils en train d’obtenir exactement ce qu’ils voulaient ?

Michel Ruimy : En fait, on peut considérer que les premières conséquences du Brexit commencent à être visibles en Grande-Bretagne, notamment sur le marché du travail.

Mais pas uniquement.

En effet, les entreprises britanniques sont actuellement confrontées à un manque de candidatures pour les postes à pourvoir. Une des raisons à cette situation est la diminution de la main d’œuvre disponible du fait de la baisse, notamment depuis le référendum du 23 juin 2016 qui a débouché sur la décision d’un Brexit, des flux de travailleurs en provenance de l’Union européenne à la recherche d’un emploi. La demande est passée de 24 postulants à 20 pour les emplois peu qualifiés, de 19 à 10 pour ceux moyennement qualifiés et de 8 à 6 pour les emplois qualifiés.

Les secteurs les plus touchés sont ceux qui emploient traditionnellement une main d’œuvre étrangère : la santé, l’hôtellerie, la restauration, le bâtiment et la finance. Toutefois, ce panorama risque, à l’avenir, de s’élargir puisque selon une étude du cabinet Deloitte de 2017, un peu moins de la moitié des employés qualifiés non britanniques envisagent de quitter le Royaume-Uni dans les 5 prochaines années.

Dans ce paysage où le volume de candidats s’amoindrit, les entreprises se doivent d’attirer et de conserver les bons éléments notamment en augmentant leurs salaires ou en améliorant leurs avantages sociaux.

Le secteur public n’est pas en reste puisque le Brexit participe à une inflation salariale. A cet égard, la Banque d’Angleterre s’attend à ce que les salaires enregistrent, cette année, leur plus forte hausse depuis 10 ans, qui serait la conséquence du relèvement des prix mais aussi du fait d’un chômage au plus bas depuis 1975. Dès lors, afin de compenser la perte de pouvoir d’achat, plus d’un million de fonctionnaires britanniques verront leurs traitements s’élever de 2 à 3,5 % sur l’année fiscale 2018 - 2019, mettant fin à des années d’austérité budgétaire. En fait, cette initiative, qui coûtera 4 milliards d’euros au budget de l’Etat, vise à encourager les vocations dans des professions sinistrées comme l’enseignement ou la médecine.

Au final, cette situation n’est pas voulue. Mais les Britanniques sont pragmatiques d’autant qu’encore aujourd’hui, bien que le vote ait provoqué un choc indéniable, les Européens continuent à venir au Royaume- Uni. Certes, les arrivées ont fortement ralenti mais elles ne se sont pas pour autant arrêtées. Les Européens qui viennent s’installer outre-Manche restent nettement plus nombreux que ceux qui partent. D’octobre 2016 à septembre 2017, 220 000 citoyens de l’Union européenne sont arrivés et 130 000 sont partis. Le solde migratoire net (90 000) est néanmoins en baisse de 25 % par rapport aux douze mois précédents mais il reste clairement positif. Pour la seule Europe de l’Ouest - les quinze pays membres de l’Union européenne avant l’élargissement de 2004 -, le solde a baissé de moitié mais demeure de 41 000.