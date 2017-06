Attentats de Téhéran : cette occasion ratée par Emmanuel Macron de se singulariser du soutien apporté par Donald Trump à l’Arabie Saoudite

Plusieurs chefs d’Etat et de Gouvernement appellent, de leurs vœux, depuis plusieurs mois, par le biais d’élans oratoires, d’arrières pensées parfois inavouables et in fine des finalités politiques et spécificités locales radicalement opposées entre eux, à s’opposer plus ouvertement - tant sur le plan idéologique que militairement - au fondamentalisme islamiste.

Il était temps, au regard des nombreuses victimes, pour la plupart musulmanes…

Emmanuel Macron en a aussi fait son « mantra », à l’aune de son argument électoral de « Task force » contre Daesh », transformée administrativement en « Centre national du contre-terrorisme ».

Le nouveau président n’a eu de cesse d’en rappeler la nécessité, à l’occasion des récents Sommets de l’Otan et du G7. Il devrait le rappeler, à l’occasion de la tenue du prochain Sommet du G20 d’Hanovre, mi-juillet.

Ce dernier en rappelle, du reste, l’urgente nécessité à chacun de ses interlocuteurs : à Berlin auprès d’Angela Merkel, à l’occasion de sa première visite comme Président de la République ; à Theresa May, à l’occasion des condoléances appuyées adressées au Premier ministre britannique après les attentats de Manchester et de Londres ; lors de son tête-à-tête « à poigne » avec le 45ème Président américain à Bruxelles ; et, encore récemment, avec Vladimir Poutine, sous les ors du Château de Versailles.

Pourtant, alors que Téhéran vient de subir une attaque terroriste sanglante laissant 17 familles endeuillées et blessant près de 70 personnes, la Présidence de la République a sans doute perdu l’occasion d’en convaincre la planète. Il eut été tellement probant de le réafirmer à cette occasion, marquant nettement une différente approche des Etats-Unis. Cela aurait été, en effet, une formidable occasion de faire sienne la politique d’équilibre « mitterrando-gaullienne » que le Président de la République n’hésite pourtant pas à prétendre incarner.

Il eut été aisé, en effet, et clairement audible par les opinions mondiales, d’affirmer une approche radicalement plus emphatique, que celle des Etats-Unis et ce, alors même que de plus en plus de pays semblent s’aligner sur le fait accompli saoudien, rendu possible, il est vrai par le discours manichéen « trumpien » de Riyad du 20 mai dernier, qui a ouvert une véritable « boîte de pandore » que son prédécesseur à la maison Blanche, Barack Obama, malgré les critiques légitimes sur sa politique moyen-orientale, avait eu, au moins, l’insigne mérite de savoir maitriser.

Malgré l’argument brandi conjointement par les services de l’Elysée et du ministère des Affaires étrangères, évoquant, dans le même élan, l’importance de la conversion téléphonique qu’Emmanuel Macron a eu avec le président iranien nouvellement réélu, Hassan Rohani, pour « relativiser » l’absence de communiqué et de réaction officielle de la France, on ne peut s’empêcher d’avoir à l’esprit cette formule prémonitoire de Talleyrand, grand diplomate s’il en fut : « si cela va sans dire, cela ira encore mieux en le disant » !