Assassinat de Kennedy : mais quelles sont donc les raisons de sécurité qui pourraient encore ébranler l’Etat américain plus de 50 ans après ?

Atlantico.fr : Quel serait intérêt pour Donald Trump de ne pas dévoiler l'intégralité des documents relatifs à l'assassinat de Kennedy?

Gérald Olivier : Il faut rappeler que ces documents doivent être révélés car ils sont arrivés à expiration, et non par volonté de Donald Trump. Un texte de loi signé en 1992, prévoyait de communiquer un certain nombre d'archives 25 ans plus tard. Nous y sommes. Elles auraient dû être rendues publiques mais je suppose que quelqu'un, pas forcément le président, a jugé que ce n'était pas bon de le faire maintenant pour de supposées raisons de sécurité nationale. Vu la personnalité de Trump, je pense que lui, était plutôt en faveur d'une divulgation intégrale, mais qu'il a été briefé, sans doute par le Pentagone et la CIA, pour ne pas le faire car un certain de nombre de pays, de gouvernements et de personnalités étaient évoquées dans ces dossiers et qu'il n'était pas forcément adéquat de les publier maintenant.

De quelle nature pourrait être la menace pour l'état américain, cinquante ans après les faits?

La seule chose que l'on peut évoquer pour l'instant, c'est le cas du "smoking gun". Si dans ces documents, on trouve la preuve que Lee Harvey Oswald n'a pas agi seul cela relancerait la théorie du complot. Théorie qui voudrait qu'il opérait sur ordre, qu'il avait été manipulé par un certain nombre de personnes, y compris du complexe militaro-industriel qu'Eisenhower dénonçait lui-même dans son message d'adieu. Ce qui impliquerait à la fois le Pentagone, la CIA et peut être même la mafia. Personnellement je n'y crois pas, la seule théorie qui n'a jamais été invalidée, reste celle du tireur unique. En 50 ans, un grand nombre de complot ont été évoqués, mais aucun n'a jamais été confirmé, démontré. Mais si un élément venait à confirmer ce complot, les répercussions sur le gouvernement américain actuel seraient énormes. Particulièrement au niveau de la confiance des Américains en les institutions du pays, qui sont déjà faibles aujourd'hui. Les doutes de corruption n'ont jamais été aussi élevés. Hillary Clinton est un bon exemple : c'est peut-être la personne la plus corrompue de la scène politique de ces trois dernières décennies et de fait la plus détestée des Américains.

Si le complot du "smoking gun" autour de l'assassinat de Kennedy se confirme, cette confiance sera au plus bas et on risque d'assister à un basculement vers une sorte d'autocratie. Les conséquences politiques, institutionnels et sociétales, seraient majeures! Ce serait même dangereux pour la paix sociale.

Mais tout cela reste hypothétique. Les premières raisons qui ont fait que les documents sur l'affaire JFK n'ont pas été dévoilés, étaient moins politiques que sentimentales. En l'occurrence la gestion de l'héritage Kennedy par son épouse Jackie, qui connaissait très bien les aventures sexuelles de son mari contrairement au reste des Américains de l'époque. Elle ne voulait pas que cela circule! Cela n'impliquait donc pas la CIA. Pas directement. Avant l'assassinat, la CIA avait participé à une opération et plusieurs tentatives de meurtre de Fidel Castro. C'est peut être ça dont il est question dans les documents. On peut imaginer voir sortir des memos indiquant la volonté de la CIA de tuer Castro, chose qu'elle avait toujours nié. Il est tout à fait possible que les révélations touchent moins à l'affaire Kennedy elle-même qu'au contexte des Etats-Unis de l'époque, notamment ses relations vis-à-vis de Cuba. Ce serait même beaucoup plus logique.

Les relations entre Donald Trump, la CIA et le FBI sont tendues depuis les accusations d'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle. Si les dossiers contiennent des informations compromettantes sur ces deux institutions, ne serait-ce pas dans l'intérêt de Trump de les dévoiler?

Totalement. Il aurait tout intérêt à les dénoncer en bloc! Il a mené une guerre contre les services de renseignement car il estime qu'ils ont trompé les Américains dans le cadre de la guerre en Irak, que la CIA a couvert toute l'histoire des armes de destruction massive. Il n'hésite pas à remettre en cause bon nombre de leurs dossiers. Il est d'ailleurs en conflit avec l'ancien directeur de la CIA M. Colby. Une commission d'enquête dirigée par l'ancien directeur du FBI M. Muller, le vise directement… Non, Donald Trump n'a aucun intérêt à les couvrir. Il aurait même tout intérêt à les abattre et à les rebâtir avec ses hommes. Avant qu'il ne soit la Maison Blanche, il avait même annoncé qu'il mettrait tout sur la place publique une fois au pouvoir.