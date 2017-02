Après le Louvre, Montpellier : ce que nous indique les attentats déjoués sur l’état du risque terroriste en France

Atlantico : Au vu de l'arrestation ce matin à Montpellier d'individus susceptibles de commettre un attentat et de l'attaque au Louvres la semaine dernière, on voit que les profils des "terroristes" sont emprunts d'amateurismes. Qu'est-ce que cela nous dit du risque terroriste en France à l'heure actuelle ? Ces profils sont-ils nécessairement moins dangereux ?

François-Bernard Huyghe : Le risque est évidemment élevé. On a eu un profil atypique avec l'Egyptien venu faire un attentat de proximité à la machette au Louvres. Pourquoi venir en France pour faire cela. Dans le cas du groupe de Montpellier interpellé ce matin, ce qui est frappant c'est que l'on a un couple. L'homme voulait faire un attentat suicide et sa future épouse devait aller en Syrie et ils avaient dû discuter de son statut de veuve de martyr. Ce sont des points difficiles à comprendre de notre point de vue évidemment mais ce n'est pas nouveau, Coulibaly et sa compagne avaient élaboré le même scénario.

Une des force de l'Etat islamique c'est qu'il est capable de faire des attentats professionnels comme ceux du Bataclan, très bien organisés, fomentés de longue date et de l'autre côté ils incitent au passage à l'acte du tout à chacun. C'est ce que disait Abou Mohamed al-Adnani lorsqu'il déclarait " Si vous ne pouvez pas trouver d'engin explosif ou de munitions, alors isolez l'Américain infidèle, le Français infidèle, ou n'importe lequel de ses alliés. Écrasez-lui la tête à coups de pierres, tuez-le avec un couteau, renversez-le avec votre voiture, jetez-le dans le vide, étouffez-le ou empoisonnez-le". Le groupe de Montpellier fabriquait des explosifs, mais c'était du TATP, très facile à fabriquer qui ne demande rien d'introuvable dans le commerce.

On peut parler d'amateurisme évidemment mais beaucoup d'amateurs, ça peut faire une réussite de temps en temps et c'est ce qui est terrifiant. La dangerosité qu'il n'y a pas dans leurs compétences techniques, elle est compensée par l'imprévisibilité de ces acteurs. Ils peuvent rentrer en action quand ils veulent, peuvent prendre n'importe quelle cible et ne communiquent pas forcément avec des grandes structures ce qui faciliterai leur repérage.

Est-ce que l'on peut considérer cet amateurisme comme étant aussi la résultante d'un recul de l'Etat Islamique au Moyen-Orient et révélateur de l'impossibilité ou tout du moins d'une plus grande difficulté pour le groupe terroriste d'organiser des actions de grande envergure ?

Il y a plusieurs éléments. D'une part le fait que l'EI soit en perte de vitesse, qu'ils aient perdu al-Adnani, qu'ils enchaînent les déroutes militaires (comme à Mossoul pour prendre un exemple d'actualité), doit donner moins de possibilité d'organiser des attentats centralisés, planifiés depuis Raqqa de longue date. En revanche ce n'est pas un mécanisme de compensation car cet appel aux attaques de proximité n'est pas nouveau. Dès les débuts, l'Etat Islamique a appelé à cela, ils avaient les deux fers au feu en quelque sorte.