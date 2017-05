Apple, 250 milliards de cash : un record mondial, et toutes les grandes entreprises débordent de trésorerie sans savoir précisément ce qu’elles peuvent en faire

Décryptage

Domino Comment la reprise en main drastique de la finance chinoise envisagée par le parti communiste fait peser une lourde menace sur la croissance mondiale Face à un modèle qui devient trop risqué, la Chine, à travers le Parti communiste chinois reprend en main le secteur de la finance. Un risque sur la croissance du pays et, économie mondialisée oblige, un risque pour la croissance mondiale.

Entre pyromanes… Un policier en flammes ? C'est un "poulet grillé" pour la CGT (Publicis) La pensée profonde de la centrale syndicale c'est : on ne fait pas d'omelette sans casser du flic. Une attitude hautement virile et révolutionnaire.

Du tout au tout Une élection pour changer ou pour sombrer Alors que le Front national s’est ancré dans le paysage politique français, son programme n’a pas réellement changé : incarnant repli sur soi et préférence nationale, le vote du 23 avril reflète l’angoisse de millions de Français, qui se sentent en insécurité dans une triple dimension économique et sociale, culturelle et sécuritaire.

7 mai Lettre à nos amis qui ont voté Fillon et envisagent de s’abstenir ou de voter Le Pen Les principaux candidats à la primaire de droite ont exprimé la même position : ils ont appelé à voter pour Emmanuel Macron pour que Marine Le Pen ne soit pas élue présidente de la République.

Laïque et indivisible Débat présidentiel : les Français, grand perdants de la soirée en terme de laïcité Ce débat aurait pu porter sur les valeurs propres à chaque projet, où se trouve engagé l’avenir de notre République, inséparable de la laïcité. Un sujet de préoccupation qui rassemble largement les Français, élément premier dans l’ordre de leur lien commun. Il n’en a rien été.

Esprit de finesse ? Macron – Le Pen : le débat de l’explicite contre l’implicite Ce débat a mis en lumière l'opposition de deux styles : l'un tourné vers l'argumentation conventionelle et qui essayait de convaincre. L'autre qui s'attachait à des problèmes ciblés qu'elle savait sensible, et donc plus dans la persuasion.

Sémantique Débat présidentiel : ce que disent d'eux les mots employés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen Dans un débat présidentiel où l'on a entendu beaucoup sans toujours trouver de la cohérence, les méthodes de désignation de l'autre ou de soi et les stratégies rhétoriques ont joué un rôle important. Si Emmanuel Macron a essayé de se montrer distant, Marine Le Pen lui a reproché d'endosser le costume du maître.

Dialogue de sourds Débat présidentiel : chaque candidat rejette la France que représente son adversaire, et c'est le discours d'adhésion qui en pâtit Les débats de l’entre-deux tours suscitent toujours de fortes attentes et de vives déceptions. Celui-ci n’a pas échappé à la règle, avec peut-être encore plus d’intensité que les précédents du fait de la présence de Marine Le Pen, souhaitée par les uns et redoutée par les autres.