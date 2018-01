2017 constituera sans nul doute une année clé pour l’Europe en France, puisqu’elle a conduit les Français à rejeter « l’europhobie » incarnée par Marine le Pen lors de l’élection présidentielle du printemps 2017. La volonté de quitter l’Union européenne ou la zone euro est clairement minoritaire dans notre pays, même le Front national est en train de s’en apercevoir à ses dépens... L’élection d’Emmanuel Macron a permis de réaffirmer avec force l’appartenance de notre pays à l’UE, y compris via la reconnaissance des symboles de cette appartenance - quand bien même l’euroscepticisme, qui consiste à critiquer l’UE de l’intérieur et à vouloir la changer, demeure à un niveau très élevé.

L’année 2017 restera aussi marquée par l’élection d’un Président de la République souhaitant rompre avec le « franco-scepticisme » en exaltant l’esprit de conquête et en valorisant les ressources de notre pays, sans imputer de manière pavlovienne nos difficultés économiques, sociales, politiques et identitaires aux boucs émissaires commodes que sont « Bruxelles », « Francfort » ou « Berlin ». L’avenir dira si cette posture philosophique sera durable, en particulier face aux inévitables difficultés qu’affrontera ce quinquennat, mais elle est sans nul doute aussi novatrice et déterminante que peut l’être « l’europhilie » affichée par Emmanuel Macron.

La vision européenne ambitieuse exposée par le nouveau Président de la République pendant sa campagne électorale, puis dans ses discours d’Athènes et de la Sorbonne,constitue la troisième raison pour laquelle 2017 restera un millésime de choix pour l’Europe en France. Emmanuel Macron a ardemment souligné combien les Européens se ressemblent et l’intérêt qu’ils se rassemblent. L’union fait la force pour être davantage efficaces et influents en matière de sécurité collective, de politique migratoire, sur le plan diplomatique, pour organiser la transition énergétique et écologique, renforcer notre sécurité et notre souveraineté alimentaires et consolider notre souveraineté monétaire et industrielle… « Vaste programme » assurément, qui reste à mettre en œuvre concrètement, mais qui aura eu le mérite d’être exposé de manière claire dans la deuxième partie de l’année qui s’achève.

Les « conventions démocratiques » annoncéespour le printemps 2018 dans notre pays et dans d’autres pays de l’UE permettront à nos concitoyens français et européens de dire dans quelle mesure ils partagent cette vision mobilisatrice et, plus prosaïquement, quel contenu ils souhaitent donner aux politiques conduites par l’UE. Elles leur permettront probablement aussi de rappeler combien ils peuvent avoir des avis contradictoires sur le fonctionnement et l’avenir de l’UE : le problème des douze dernières années n’est en effet pas tant que « l’Europe » n’aurait pas assez écouté ses peuples, comme l’a imprudemment suggéré le nouveau Président de la République, mais plutôt que ces peuples ne s’entendent guère sur des enjeux clés (gestion de l’euro, crise des réfugiés, concurrence sociale, Etat de droit, etc.).