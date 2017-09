L'ambition Macron pour l'Europe : réaliste et/ou souhaitable ? Revue en 10 points clés

1) Un budget de la zone euro, un ministre des Finances, et un parlement dédié

Christophe Bouillaud : Cette proposition, déjà présente dès la campagne électorale, est sans doute peu réaliste en l’état des rapports de force en Europe. Les pays contributeurs nets à un tel budget (en particulier l’Allemagne) sont contre. Le ministre des finances peut être par contre assez facilement envisagé s’il s’agit d’un père-fouettard destiné à faire rentrer tout le monde dans les clous budgétaires de l’austérité permanente, beaucoup moins s’il s’agit d’un poste d’où toute la politique économique de la zone Euro serait enfin définie de manière stratégique en fonction du contexte mondial et européen.

Le Parlement dédié parait une bizarrerie, dont sans doute personne ne voudra. Le caractère souhaitable de ces réformes dépend de fait de la vision de politique économique à suivre pour l’Union européenne ou la zone Euro.

Indice de réalisme : 4/10

Caractère souhaitable : variable, de 1/10 à 9/10, très dépendant de l’image que l’on se fait de la politique économique nécessaire en Europe

Rémi Bourgeot : C’est le cœur de la réforme de la zone euro voulue par Emmanuel Macron. L’Allemagne est prête à s’engager sur de très faibles montants pour un budget et un Ministre des finances surtout chargé de surveiller les budgets nationaux. Quant à un parlement il s’agirait pour l’Allemagne de sessions dédiées du Parlement européen. Le bond de l’AfD et l’entrée probable dans la coalition du FDP freinent encore davantage ces négociations. Par ailleurs ces mesures ne sont pas à même de rééquilibrer la zone euro. Il s’agit d’une tentative de compenser les déséquilibres inhérents à la monnaie unique et ceux qui résultent de l’absence de coordination macroéconomique si ce n’est un nivellement par le bas généralisé.

8 (1 pour un budget conséquent) – 6

2) Renforcer la coopération franco-allemande au travers d'un nouveau traité de l'Elysée

Christophe Bouillaud : Un nouveau traité de coopération franco-allemand n’est sans doute pas très difficile à obtenir de l’Allemagne, mais bien sûr son contenu peut varier énormément selon l’ambition des deux partenaires. Il faut toutefois noter qu’un tel traité comportera nécessairement un énorme hiatus entre le rapprochement des élites politiques de Paris et de Berlin qu’il acterait ou renforcerait et la réalité de la proximité des sociétés française et allemande. Il ne faut pas s’illusionner en effet : la connaissance de l’Allemagne reste faible en France, peut-être plus faible qu’elle ne l’était il y a cinquante ans en un temps où la culture classique d’outre-Rhin (musique, roman, philosophie) voulait encore dire quelque chose pour beaucoup de nos concitoyens. Par ailleurs, il faut souligner qu’un tel traité, qui rejouerait à nouveaux frais les couples historiques franco-allemands, risque de donner l’impression aux 27 autres Etats qu’ils n’ont pas voix au chapitre. Cela parait donc largement contradictoire avec une relance de l’intégration européenne, même à plusieurs vitesses.