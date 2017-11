Alors qu'ils ignoraient tout des vacances, nos ancêtres auraient travaillé moins que nous !

« Métro, boulot, dodo » : de nous ou de nos ancêtres, qui travaillait le plus ?

Le chrétien devant imiter Dieu qui avait créé le monde en six jours et s’était reposé le septième, avait en bonne logique calqué son agenda sur le Sien. Six jours donc de travail par semaine, pour un jour « chômé » : le dimanche. Faites le calcul : cela donne plus de 313 journées de travail par an, sachant que ces journées qui suivaient à la campagne le rythme des saisons allaient faire facilement seize heures en été – au moment des travaux les plus pénibles – pour seulement huit à dix en hiver, auxquelles notre homme peut alors ajouter deux à trois heures de veillée, s’il ne se couche pas comme ses poules… Un premier déséquilibre, auquel s’en ajoutait d’autres.

D’abord du fait que les jours « ouvrables » – l’origine du mot venant, non pas de l’ouverture des commerces et des bureaux, mais du mot « oeuvrable », signifiant « travaillable » – ne sont pas aussi nombreux que l’on pourrait le penser. 313 jours ? Certainement pas ! Il suffit pour le comprendre d’écouter les lamentations du savetier de La Fontaine :

Le mal est que dans l’an s’entremêlent des jours

Qu’il faut chômer : on nous ruine en fêtes.

L’une fait tort à l’autre, et monsieur le curé

De quelque nouveau saint charge toujours son prône.

C’est qu’en effet les dimanches ne sont pas les seuls jours où le travail est interdit à nos ancêtres. Du moins à nos ancêtres ruraux, car en ville, des éléments chiffrés montrent qu’en 1893 27 % des salariés travaillaient ce jour-là.

Mais à ces dimanches, il faut ajouter de nombreuses fêtes, de la liturgie catholique ou du folklore : celle du saint patron du village ou de la paroisse, comme celui du diocèse (Saint-Arbogast à Strasbourg, Saint-Sernin à Toulouse, etc.), puis celle du saint patron du métier ou de la corporation (Saint-Crépin pour les cordonniers, Saint-Honoré pour les boulangers, etc.). Les animaux eux-mêmes sont également dispensés d’attelage les jours de leurs protecteurs : les chevaux le jour de la Saint-Éloi, les boeufs celui de la Saint-Blaise… Sans compter, bien sûr, une multitude de saints locaux, objets de pèlerinages ou de pardons. C’est ainsi que le nombre de ces fêtes d’obligation était au xviie siècle de cinquante-trois dans le diocèse d’Angers et de quarante-trois dans celui de La Rochelle. Et même si au cours du siècle suivant on procédera à des épurations, il continuera à rester important. Ainsi, dans le diocèse de Poitiers, de cinquante, on ne pourra descendre à moins de vingt-sept.

Si donc après avoir retiré les 52 dimanches aux 365 jours de l’année et être tombé à 313, on retirait encore quelque cinquante autres jours de fête, on arrivait à 260, soit à peu près autant qu’en déduisant les 104 jours de nos week-ends et une dizaine de jours de fêtes diverses (jeudi de l’Ascension, 14 juillet, 11 novembre…).