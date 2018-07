Air France, le cauchemar : moins de clients, pas de résultats, pas de gouvernance, pas de stratégie

On le saura dans la semaine, mais les résultats sont catastrophiques. Air France devrait faire un premier bilan de la grève de ses pilotes et surtout de ses commandants, une perte évaluée à près de 400 millions d’euros. En pure perte parce qu‘au terme de six mois de conflit, il n’y a pas de solutions.

Les personnels navigants et particulièrement les pilotes n’ont toujours pas reçu de garantie, alors que la conjoncture leur est très favorable. L’industrie du transport aérien estime que les besoins en pilotes d’avions commerciaux dépasseront les 600 000 dans les 15 prochaines années. La tension est donc très forte sur le marché de l’emploi et la plupart des pilotes ne s‘inquiètent guère pour leur avenir. Sauf que leurs conditions de travail ne seront évidemment pas aussi confortables qu’aujourd’hui.

Notamment pour les personnels d’Air France. D’où le blocage qui a paralysé la compagnie près de six mois.

Le cauchemar d’Air France n’est pas seulement d’origine sociale. Le blocage social n’est que la conséquence d’un déficit de stratégie sur trois dossiers clefs.

D'abord, une perte de confiance commerciale. Les difficultés financières ne sont pas imputables aux exigences des pilotes en matière de salaires. Elles sont évidemment liées à la perte de confiance de sa clientèle. Alors, la grève des pilotes n'a fait qu’aggraver cette défiance et reporter une partie des voyageurs chez les concurrents, mais ça n’est pas la seule raison des difficultés commerciales. Dans un secteur où il n‘y a jamais eu autant de perspectives de développement, Air France n’a jamais perdu autant de client. Air France a perdu une grande partie des avantages de son image auprès de sa clientèle. En dépit de cette marque France qui reste très prestigieuse, en dépit des équipements aéroportuaires de Roissy, en dépit de son hub qui reste techniquement le plus important en Europe, la compagnie est considérée comme trop chère avec une qualité de service détériorée. Les clients traditionnels sont découragés, les partenaires d’Air France et d’abord KLM sont désabusés, Paris Aéroport (ex ADP) est inquiet car il doit, dans ces conditions, séduire des investisseurs pour organiser sa privatisation. Quant au personnel d’Air France, il est démotivé. Il faudra reconstruire toute la relation client en tenant compte de la concurrence et du digital. Sans pour autant abandonner l‘ADN de la marque.

Ensuite deuxième dossier, Air-France n’a pas de gouvernance et n’en trouve pas. Après le départ de Jean-Marc Janaillac, le gouvernement a nommé une présidence par intérim et non-exécutive avec Anne-Marie Couderc. L'ancienne ministre du Travail du gouvernement Juppé et ex-directrice générale du distributeur de journaux Hachette, est apparue comme la mieux placée pour assurer l'intérim, après le refus d'une autre administratrice indépendante et ancienne ministre, Anne-Marie Idrac. Anne Marie Couderc n'a toutefois pas de fonction opérationnelle. Le pilotage du groupe est assuré par un comité de direction collégiale avec le directeur financier d'Air France-KLM, Frédéric Gagey, le directeur général d'Air France, Franck Terner et le président du directoire de KLM, Peter Elbers. Cette gouvernance a été instaurée le temps de finaliser le processus de succession de Jean-Marc Janaillac. Elle devait être très brève, mais elle tarde.