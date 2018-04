Air France, le Brexit, la Chine et moi et moi et moi !

La solidarité des démagogues. Démagogues et rentiers du monde entiers, venez en France faire la grève. C’est la fête. C’est le moment. Non pas la fête du travail, puisque tout le monde est, soit en congés, soit en grève, non, c’est la fête de la rente, de la paresse, du refus de la réalité, de l’impossibilité d’un changement.

On touche au statut des futurs cheminots, et ce sont les pilotes d’Air France, qui restent au sol.

Allez y comprendre quelque chose. Avec « un train de retard » sur nos charmants conducteurs de michelines à grande vitesse, qui malgré le passage de la Loi et une majorité de français qui leur refuse toute solidarité, sont toujours en grève « perlée », les pilotes ont estimé à leur tour, j’imagine, que les économies à réaliser sur les cheminots pourraient être utilisées pour les augmenter eux.

Si, un moment, les français pouvaient envisager d’exprimer un peu de compassion pour une hôtesse ou un steward, retenus loin de chez eux, par d’incessants déplacements, et la fatigue liée au cumul de décalages antagonistes, envisager de recevoir les doléances des pilotes les mieux payés au monde (en dehors des passeurs de drogue bien entendu), laisse le français…sans aile. Les pilotes, très bien payés, « piquousés » aux repos compensateurs, et « dopés » aux avantages en nature, trouveraient normal d’ajouter du confort à la somptuosité de leur statut.

De qui se moque t-on ? Qu’ils ne plaignent surtout pas qu’il ne leur soit jamais demandé, à eux, de se serrer la ceinture et de la garder attachée, d’être à l’abri des trous d’airs… sinon les seuls dont le masque ne distribuera pas d’air à la prochaine dépressurisation, ce sera eux. Alors Messieurs les VIP, retournez au travail, sans compensation de vos jours de grèves, montrez que vous savez prendre de la hauteur, de rester digne, à l’heure où ce pays affiche encore des millions de chômeurs au compteur. Eux méritent –peut-être- mais pas vous !!

Je suis à Londres et je ne vois toujours pas de trace visible du Brexit. Les magasins, les restaurants de Londres affichent complets dès 18h le soir, même le dimanche, jour du seigneur du commerce outre-manche !! L’immobilier bâtit de partout, des tours nouvelles, toutes plus folles, mais avec ce souci, loin du charme de la Capitale, de capitaliser sur le passé, plutôt que le brûler au nom de l’avenir.

Harrod’s est plein, Soho affiche des prix « So High » pour une fréquentation toujours aussi forte. Pour le moment, les anglais et étrangers sont toujours là, pas de fuite massive et pas le cataclysme annoncé dès le dépôt du bulletin de vote de la « honte ». Ou bien, est ce une illusion, et tout se passera vraiment mal, mais le jour J seulement. Allez savoir ? Pour le moment, les anglais font comme la famille Royale : ils s’agrandissent !