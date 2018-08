L’agriculture au cœur de la démission de Nicolas Hulot

Il est facile de constater que les trois arguments donnés sont directement liés à l'agriculture : il évoque 1. la réduction de l'utilisation des pesticides, 2. la lutte contre la perte de la biodiversité, et 3. l'arrêt de l'artificialisation des sols. Autant de domaines dans lesquels, selon lui, l'action gouvernementale n'a pas avancé d'un iota.

Son intervention précise encore qu'il ne veut pas, par sa seule présence, laisser croire que ces dossiers avancent dans le bon sens (dans le sens que lui estime être le bon).

Focus sur l'environnement et l'agriculture

Prenons un par un les arguments donnés par Nicolas Hulot.

La réduction des pesticides en agriculture. Un produit a fait particulièrement débat, le glyphosate. Controversé, ce produit proposé par Monsanto a fait des victimes, on le sait, en Amérique du Sud où les agriculteurs l'utilisaient sans protections. Plus récemment un jardinier américain a gagné un procès retentissant. Pour autant, en Europe et plus particulièrement en France, le glyphosate est, "globalement", apprécié. Les agriculteurs estiment même que son utilisation les aide non seulement en termes de rendements, mais aussi pour faire vivre la terre avec toutes ses matières organiques, ravies de profiter des décompositions (accélérées par le glyphosate) des cultures intermédiaires. Cette opinion est la plus répandue parmi les agriculteurs en France, même s'il existe aussi, bien sûr, des détracteurs, et même des victimes : des procès sont toujours en cours, des condamnations de Monsanto ont même été obtenues. Dans un premier temps, Nicolas Hulot a reçu le soutien direct d'Emmanuel Macron, qui a déclaré vouloir arrêter le glyphosate en France dans les 3 ans. Problème : l'Europe venait d'affirmer qu'elle le ferait, mais en 5 ans. Cette distorsion de concurrence interne à l'Europe annoncée est directement à l'origine de la polémique qui ne cesse depuis, polémique telle que ceux qui ne veulent pas abandonner le glyphosate espèrent poursuivre son utilisation bien au-delà des 3 ans, et même des 5 ans. Aujourd'hui, le moins que l'on puisse écrire est que la situation manque singulièrement de clarté sur le sujet, et que tous les rebondissements semblent toujours possibles.

Deuxième argument avancé par Nicolas Hulot, la lutte contre la perte de la biodiversité. Là encore, l'agriculture est concernée au premier chef. Le 4 juillet 2018, il y a moins de deux mois, Nicolas Hulot présentait son plan en faveur de la biodiversité. Une partie concerne les océans, une autre la pollution par les plastiques, etc. Je passe rapidement sur le "non agricole", même si bien sûr ça a son importance dans la décision de l'ancien ministre. Dans la partie agricole, on retrouve la réduction des pesticides (décidément), le développement du bio (notamment en surfaces), l'intégration de critères environnementaux dans les différents labels, la protection des pollinisateurs, l'incitation à augmenter les surfaces en prairies permanentes. Outre ce plan biodiversité, on peut aussi mettre dans cette case la volonté d'accroitre le nombre d'ours dans les Pyrénées. Or l'arrivée annoncée d'ourses pleines dans le Béarn rencontre pour le moins une opposition d'un art de vivre pourtant fondé sur l'harmonie avec la nature, le pastoralisme.