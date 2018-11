En Loire-Atlantique, des agriculteurs menacés alors qu'ils semaient du blé

"Nous n'étions même pas en train de traiter, nous semions !" Les pratiques agricoles sont à ce point montrées du doigt que ces informations qui fourmillent contre l'usage des pesticides entrainent des confusions dans les esprits, allant jusqu'à une peur panique. "Il faut que ça cesse, c'est incroyable d'être menacés alors que nous ne faisons que notre métier, qui consiste à nourrir les gens..." Magaly et Bruno Bioret cultivent (céréales et légumes) la majeure partie des terres autour de la commune de Nort-sur-Erdre (8500 habitants au dernier recensement de 2015, située à une trentaine de kilomètres au nord de Nantes).

Il s'agit pour la plupart de petites parcelles, qui effectivement touchent les jardins des propriétés privées.

"Je vous chasse à coup de fusil"

Il y a quelques jours (le 31 octobre), c'était le temps du semis de blé, sur une parcelle de 8 hectares. Un voisin (qui ne s'est pas présenté) a téléphoné et Bruno Bioret a décroché. "Il m'a dit que si quelqu'un revenait mettre des pesticides, il viendrait avec son fusil". La menace a été prise au sérieux, les agriculteurs ont déposé une main courante auprès de la gendarmerie. Magaly Bioret a même twitté son désarroi, entrainant de multiples commentaires

"Mais c'est fou, précise Magaly Bioret à WikiAgri. Visiblement, on a affaire à quelqu'un qui ne fait pas la différence entre un semis et un traitement avec phytosanitaires. Quand on sème le blé, nous agissons pour nourrir !"

Pourtant, des agriculteurs déjà dans une démarche "citoyenne"

"Notre activité, ce n'est pas nouveau, explique Bruno Bioret, le chef d'exploitation. Je suis installé depuis 1999, on nous connait ici. Mais c'est la première fois que nous avons affaire à des menaces." Des menaces d'autant plus difficiles à comprendre en l'occurrence que le couple d'agriculteurs en question s'adapte au fil du temps aux demandes sociétales. "Nous avons discuté avec les voisins des parcelles, expliquent-ils. Nous savons que la plupart d'entre eux n'aiment pas quand nous traitons. Certains nous ont dit ne pas vouloir sortir dans leur jardin ou laisser du linge à sécher dehors au moment nous opérons nos passages de phytosanitaires. Alors nous avons mis en place une alerte par sms. Nous les prévenons avant chaque passage, pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions."

Bruno Bioret renchérit : "Et puis, franchement, des traitements, on fait attention, on en passe de moins en moins. Quatre ou cinq par an désormais, avec des précautions qui n'ont cessé de s'accroitre au fil des connaissances en la matière. J'ai une station météo par exemple, pas question de traiter s'il y a un risque de dissémination par le vent. Et puis je traite soit entre 22 heures et 2 heures du matin, soit entre 4 et 8 heures du matin. Pas pour me cacher, non. Mais parce que c'est à ces heures-là que les traitements sont les plus efficaces, et s'ils sont plus efficaces, on peut gagner un passage à l'arrivée."