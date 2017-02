"Abigail’s Party" : un coup de pied grinçant, joyeux et libérateur dans l'univers des mondanités

THEATRE

Abigail’s Party

De Mike Leigh

Mise en scène : Thierry Harcourt

Avec : Cédric Carlier, Dimitri Rataud, Alexie Ribes, Lara Suyeux, Séverine Vincent

Après plusieurs succès, il obtient la Palme d'or à Cannes pour son film Secrets et Mensonges, sorti en 1996. Abigail's Party reste sa pièce la plus connue.

THEME

Dans une banlieue tranquille de Londres, des voisins se réunissent chez Beverly, hôtesse exubérante et anxieuse d’afficher sa réussite sociale. Entre un jeune couple récemment installé, une voisine divorcée, chassée de la maison par sa fille Abigail, et un mari agent immobilier qui ne sait que faire de sa culture, les échanges convenus et respectables ne tardent pas à déraper. Au fil des verres de gin et des cocktails, les frustrations cachées resurgissent et ne tardent pas à fissurer ce bonheur de façade.

POINTS FORTS

- Une atmosphère tendue, oscillant entre le convenu et le déjanté, et qui menace à tout moment d’exploser.

- Des personnages délectables, jouant le jeu de l’événement mondain, mais profondément avides de lâcher prise. L’hôtesse, fort bien interprétée par Lara Suyeux, mène la soirée au rythme de ses éclats et de ses sautes d’humeur.

- Des costumes vintage et des tubes qui nous replongent dans la décennie 1970.

- Des dialogues savoureux, qui laissent transparaître une critique de la société consumériste.

POINTS FAIBLES

- Dans la deuxième moitié, la pièce tourne un peu en rond.

- Les personnages sont inégalement développés, ce qui nous laisse parfois sur notre faim.

EN DEUX MOTS

Un coup de pied libérateur dans les mondanités, qui fait passer un agréable moment.

UN EXTRAIT

« Vous êtes divorcée depuis… trois ans ? Ça va, vous êtes habituée ! Nous on s’est mariés il y a trois ans. On est habitués. »

RECOMMANDATION : BON