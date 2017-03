3 leçons qui pourraient sauver François Fillon inspirées par la campagne victorieuse de 2007

Georges-Marc Benamou à publié Comédie Française aux éditions Fayard.

Georges-Marc Benamou

1 Rompre avec sa stratégie solitaire et constituer une Dream-Team.

François Fillon doit saisir que ce n'est pas avec des stratégies doloristes, du sang et des larmes, qu'il fera gagner son parti. Il s'agit là de moyens seulement. Or, la fin, le but, c'est le redressement de la France. Il faut qu'il renvoie dans sa stratégie quelque chose de moins phobique et de plus désirable. Il est en train de devenir la face un peu obscure de la présidentielle, celle qui ennuie les gens. Et outre les difficultés qu'il rencontre -du fait des affaires et des casseroles qu'il traine derrière lui-, il doit trouver une transcendance dans sa campagne, le but à atteindre pour le redressement du pays, et ce, au détriment des moyens qu'il expose trop.

2 Constituer une War Room afin de travailler sur plusieurs temporalités et une forte réactivité.

On a vu durant la crise qui l'a frappé, le Pénélope Gate, une sorte de difficulté conceptuelle et une difficulté à répondre.

Or, l'intérêt de Nicolas Sarkozy et de son travail pendant sa campagne de 2007, c'était de conceptualiser des séquences fortes qui pouvaient durer deux, trois, quatre jours, parfois même des semaines. Et qui installaient des thèmes forts en même temps que d'avoir une réactivité extrêmement forte, du matin au soir, quand il fallait prendre une décision.

Prenons pour exemple le procès de Charlie Hebdo, à l'époque poursuivi pour la publication des caricatures de Mahomet. En quelques heures, Nicolas Sarkozy –qui était contre ce procès- avait fait un communiqué qui était immédiatement porté à l'avocat de Charlie Hebdo. La lumière était sur lui, pas sur les autres candidats. C'est une réactivité qui manque à François Fillon et je pense qu'il faudrait probablement une semaine à son équipe pour prendre position dans une situation du même type.

On voit bien que le candidat LR est complètement empêtré aujourd'hui. Il faut qu'il change de terrain, qu'il ne laisse pas les médias ni les juges lui dicter son calendrier. Il faut savoir également transgresser sur ces terrains-là pour être entendu. Il doit le faire afin de relancer le débat, le déplacer et sortir de cette situation car pour le moment, il a du mal à être audible.

Nicolas Sarkozy avait vraiment préparé sa présidentielle. Lorsque les polémiques sur les travaux qu'il avait effectué chez lui l'affectaient, il a su répondre immédiatement. Pour avoir une communication efficace on ne laisse pas une mauvaise nouvelle se rependre pendant 20 minutes, c'est une règle essentielle. Il a immédiatement apporté des preuves et des réponses efficaces. On a le sentiment que François Fillon a manqué d'anticipation. Il aurait dû voir venir ce coup. Il n'a pas fait ce travail de "machine à laver" que tout candidat à la présidentielle dans une démocratie occidentale fait car il sait qu'il est sous l'œil des médias.