Les 3 digues internes au parti qui permettent à François Fillon de se maintenir

Emmanuel Macron est en train de dévoiler son "programme" pour la France. L'étiquette de social-démocrate ou de social-libéral dont il se targue est relativement révélatrice et s'éloigne du mode de gestion raisonnable qu'il prétend être.

La France est ainsi devenue en quelques années une championne dans les ventes d’armes. L’an dernier, elle a exporté pour plus de vingt milliards d’euros de matériels militaires. Et les retombées peuvent être spectaculaires.

"Nous ne pourrons pas réussir sans une véritable stratégie européenne. Le couple franco-allemand est le cœur du réacteur de la Zone euro et de l’Union européenne. " a déclaré le leader de "En Marche !" sans pour autant se rendre compte de l'énormité du défi.

Angela Merkel va cette semaine rencontrer les présidents égyptien et tunisien pour discuter de différents sujets dont la question migratoire. La chancelière Allemande veut de cette façon reprendre la main concernant un sujet sur lequel elle reste très critiquée.

Entre tentation macroniste au centre et ligne buisson à droite, la défaite de François Fillon pourrait faire exploser les Républicains et offrir une belle opportunité au Front National.

Des syndicats d'hôtesses et de stewards d'Air France appellent à la grève à partir du 18 mars

Immigration: Berlin et Tunis annoncent la signature d'un nouvel accord

Ecosse: May dénonce l'"obsession" du SNP pour l'indépendance

Immigration: Berlin et Tunis signent un nouvel accord

Bruno Jeudy est rédacteur en chef Politique et Économie chez Paris Match. Spécialiste de la droite, il est notamment le co-auteur du livre Le Coup monté , avec Carole Barjon.

Je pense qu'il y a en effet Bruno Retailleau, président des Pays de la Loire et soutien indéfectible dans cette équipe, ainsi que pour l'instant les soutiens sarkosystes, mais qui sait combien de temps encore il le suivront.

Alain Juppé considère que le remplacement ne pourrait pas réussir pour lui si son remplacement était perçu comme un putsch par la droite et donc qu'il ne bénéficiait pas du soutien de l'ensemble de sa famille politique. Il considère aujourd'hui que dans l'état d'urgence dans lequel se retrouve la droite, il n'a pas la possibilité ni l'intérêt à participer à la chute de François Fillon.

Alain Juppé ne fera rien pour pousser François Fillon à se retirer. Il avait dans un premier temps par trois fois répété qu'il ne serait pas un plan B. Il a évolué : désormais il se tient près. Il ne le fera que si François se retire de lui-même. Et ce même si ces dernières heures beaucoup de ses amis ont lâché le candidat, à commencer par le trésorier de la campagne Gilles Boyer et plusieurs autres juppéistes importants de l'organigramme tel Benoist Apparu.

Sa position (s'il s'est d'abord réjoui des malheurs de son rival) avait d'abord été de pousser la candidature de François Baroin comme éventuel plan B pour barrer la route à Alain Juppé dont il ne veut pas comme candidat des Républicains. Ce qui, la chose pouvant paraître incroyable, fait désormais de Nicolas Sarkozy le soutien le plus indéfectible de son ancien ministre dans la crise que connaît la droite aujourd'hui.

Dans la même dynamique, il a encouragé ses amis à assister à la conférence de François Fillon mercredi et leur demande de le soutenir, de l'accompagner dans ses déplacements. Jeudi soir, c'étaient Luc Chatel et Eric Ciotti qui étaient aux côtés de François Fillon à Nîmes.

Bruno Jeudy : Nicolas Sarkozy est aujourd'hui le principal soutien de François Fillon. C'est paradoxal, compte tenu de leur relation, qui était notoirement mauvaise et qui reste encore tendue aujourd'hui.

