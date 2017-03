2017, la présidentielle qui hésitait : simple mise à jour politique ou émergence malaisée de nouveaux logiciels idéologiques ?

Atlantico : Alors que de nombreux candidats cherchent à incarner une forme de rupture, voire le renouveau, les idées développées par ces derniers ne semblent pourtant pas​ toujours être totalement nouvelles. En dehors de certaines propositions réellement nouvelles, comme le revenu universel, ou un certain renouveau des institutions, En quoi cette campagne 2017 peut elle également révéler une forme de renouveau d’apparat ?​ Qui en sont les principaux représentants ?

Virginie Martin : En termes de renouveau sur les personnes, il est difficile de répondre à cette question. Tous les candidats qui sont en lice sont présents dans la politique depuis de nombreuses années. Emmanuel Macron est dans les équipes de François Hollande à l'Elysée depuis 2012 et était déjà présent dans sa campagne en 2011. Benoit Hamon est un cacique du Ps, François Fillon, de la droite, Marine Le Pen, Jean Luc Mélenchon s'est déjà présenté aux précédentes élections. On ne voit rien de nouveau en matière de personnage politique.

Ils ont tous été soit des conseillers, soit des élus.

En termes d'idées à l'inverse, il y a des choses intéressantes. François Fillon assume sa ligne véritablement libérale. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un candidat de droite avec une ligne aussi décomplexée en matière de libéralisme économique. Cela peut stimuler les gens de droite qui sont avide de ce libéralisme. Il va plus loin que Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sur cette thématique. Cette ligne n'est pas facile à assumer en ces temps de crise. La protection arrive après pour lui. Ce positionnement libéral n'est pas si fréquent économiquement. Le renouveau est plus dans le logiciel de Benoît Hamon. Il se pose comme étant de gauche, dans l'héritage socialiste. Il dit qu'il sera un président féministe, que les couples pourront se passer des trimestres de retraite. Il pose aussi la question du revenu universel, de la robotisation de l'économie. Il a une façon d'assumer la cinquième République qui est nouvelle en affirmant qu'il sera le président qui ne fera pas certaines choses particulière et pose la question de savoir dans quelle société nous voulons vivre. Et selon le type de société dans laquelle nous voulons vivre, il faudra choisir le bon candidat. Benoit Hamon renverse la présidentialisation de la cinquième République. Quant à la sixième République, cela pourrait être quelque chose d'intéressant, mais Jean-Luc Mélenchon n'a eu que très peu de temps hier pour la présenter.

Les deux candidats les moins novateurs dans leur logiciel sont Marine Le Pen, bien qu'elle ait embrassé tous les sujets dont le handicap, les mutuelles et la santé. Elle est sortie de son rôle très classique du Front National sur l'immigration et l'identité. Elle a fait corps avec plus de sujets avec un logiciel plutôt de gauche sur la protection des citoyens. Emmanuel Macron a ainsi semblé le moins novateur. On ne sait toujours pas ou se situe son logiciel bien qu'il affirme être pragmatique.