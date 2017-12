Le puissant journal The Economist, modèle de mesure, d’impartialité et de compétence journalistique, en décernant à la France le titre de pays de l’année 2017, s’inscrit à rebours d’Edmond Burke et de sa critique radicale de la Révolution française. En effet, si l’on suit l’hebdomadaire britannique, pas de doute : 2017 est bien l’année d’une révolution copernicienne qui voit la France, pays irréformable, poussiéreux, arriéré, provincial, prendre, comme souvent dans son histoire, le monde à contrepied, dans un de ses élans subis de modernité, aussi inattendus et beaux que les trop rares gestes de french flair que recèle notre rugby national.

Disons-le tout net : si l’idée est plaisante, et même flatteuse, elle est si fausse qu’elle ferait presque sourire. Parce qu’elle doit être impartiale, la grande presse internationale anglo-saxonne, Pravda des financiers et de tous ceux pour lesquels l’argent et l’économie sont l’Alpha et l’Omega de nos existences, ne saurait être prise en flagrant délit de wishfull thinking. Et loin de nous l’idée selon laquelle une telle outrance témoignerait en réalité de la méthode Coué de la part d’une presse anglo saxonne qui, frustrée par l’élection de Donald Trump, furieuse du Brexit, lassée de la finalement peu brillante Angela Merkel, a, comme tous les enfants, besoin d’un héros pour ne pas se désoler de la médiocrité des choses.

La réalité, hélas, est autre. Car s’il l’on considère cette année 2017, l’on s’aperçoit qu’elle n’a rien d’une rupture dans la vie politique française. Au contraire, elle est l’aboutissement d’une évolution, qu’elle couronne plutôt qu’elle ne l’invalide. Qu’il soit permis de s’arrêter ici sur quelques-uns des traits de cette année politique.

Aboutissement, d’abord, de la perversion de la démocratie médiatisée. Les cris d’orfraie suscités par l’interview sirupeuse de Laurent Delahousse feraient presque sourire si notre pays n’avait, en la matière, une solide tradition de flagornerie à l’égard du Pouvoir. Le bon Monsieur Delahousse, à cet égard, n’est que l’ultime avatar d’une longue ligné de journalistes – politiques ou non – qui doivent leur carrière à leur capacité à flatter le pouvoir. Anne Sinclair, Christine Ockrent, Claire Chazal en sont les grandes prêtresses. A cet égard, l’Histoire retiendra la façon dont la presse bienpensante a, par flatterie, incompétence, et, osons-le dire, intérêt bien compris, fait le lit du macronisme. Bien sûr, de temps à autre, tel ou tel journaliste a commencé, à mot couvert, à s’inquiéter de la vacuité du personnage, pure produit marketing. Mais globalement, le train était lancé, et il est arrivé à bon port. Rien de nouveau dans tout cela.

Aboutissement, ensuite, ou plutôt continuation d’un système administrativo-politique, qui gouverne la France depuis trente-quarante ans. Halevy a bien montré combien depuis 1789, la haute administration, ce qui appelle la « constitution administrative de la France », compense l’instabilité constitutionnelle d’un pays qui change de régime politique tous les trente-quarante ans. Depuis 1981, gouvernements de gauche ou de droite confondus, une mini élite, constituée d’Inspecteurs des finances, de Conseillers d’Etats, d’Ingénieurs des Mines, autour desquels gravitent une poignée d’hommes politiques, journalistes, spin docteurs, (main)tient la France autour d’un centre situé à gauche. Les rodomontades d’un Nicolas Sarkozy, incapable de comprendre le fonctionnement profond de la France, n’y ont rien changé. Emmanuel Macron, qu’il a mis en selle avec la Commission Attali, que certains niais ont comparé à Napoléon – pas le Christ car Emmanuel Macron n’a besoin de personne pour s’y comparer – est l’exact contraire de l’homme nouveau que l’on nous a présenté. Il est la réincarnation de Jacques Attali, qui, avec Alain Minc, a tort sur à peu près tout depuis 40 ans, mais l’incontestable talent de faire son miel de tout, y compris de ses propres erreurs. Rien de nouveau dans tout cela.