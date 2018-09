20 ans que nous vivons avec Google pour le meilleur et pour le pire… mais dans quelles proportions

Atlantico : Selon vous, comment Google a profondément modifié, de manière positive, nos sociétés ? Quels grands changements sociétaux ont été rendu possibles grâce à Google ? Est-ce seulement quantifiable ?

David Fayon : Initialement, Google était un moteur de recherche avec un algorithme performant qui délivrait des résultats pertinents avec une interface sobre contrairement à ce qui existait à la fin des années 1990 (moteur de recherche Altavista et annuaire Yahoo!). La monétisation du service avec le système d’enchères sur les mots clés et les AdWords et AdSense pour la publicité en ligne a permis de générer énormément de cash (profitabilité à 2 chiffres), ce qui a permis à Google d’investir, de développer un laboratoire de recherche et de développement très puissant (Google X), de procéder à des rachats d’entreprises innovantes (dont YouTube en 2006 ou Waze en 2013 par exemple), de se développer avec l’essor de Chrome, des smartphones avec le système d’exploitation Android et de bâtir un empire qui s’est mué en Alphabet en 2015.

Google a permis d’ancrer des réflexes dans nos habitudes comme le fait de rechercher des informations sur une personne avant de la rencontrer ou de consulter tout type d’informations avec des mots clés, ce qui se prolonge aujourd’hui avec également l’assistant Google Home et la recherche vocale avec Ok Google et une concurrence frontale avec les autres acteurs numériques que sont Apple, Facebook et Amazon ainsi que des entreprises qui étaient positionnées jadis dans les services traditionnels non numériques. Les services proposés par Google sont de nature à nous faire gagner du temps. Que ce soit avec son PC, son smartphone, sa tablette, Google a formaté des habitudes et avec son écosystème (messagerie Gmail performante, etc.), il en sait beaucoup de nous, ce qui lui permet de nous proposer des services sur mesure ou d’anticiper nos envies (le fameux zero moment of truth dans le parcours d’achat du consommateur, https://business.critizr.com/blog/zero-moment-of-truth-zmot-le-moment-de... ). Et Google a élargi son spectre dans les domaines de l’énergie (par exemple Nest), des télécoms (Google Fiber) et du transport (Google Car, drones, etc.) et bien au-delà (santé et biotechnologie avec Calico, éducation, etc.). En outre Google avec ses outils bureautiques, Google Drive, les Doodle a proposé une alternative à Microsoft Office et a stimulé une concurrence qui a poussé Microsoft à se réinventer et à s’orienter vers des solutions open source en complément de sa suite bureautique traditionnelle. Plus généralement la façon de travailler dans l’entreprise et de télétravailler pour l’entreprise ont été en partie révolutionnées par Google, acteur aux premières loges de la révolution numérique. Il n’est pas simple de quantifier mais force est de constater que Google a été un acteur de l’ubérisation avant l’heure.

A contrario, Google engrange aujourd'hui, en plus des milliards, de nombreuses critiques. Au point où son ancien slogan "Don't be Evil" pouvait prêter à sourire. Qu'est ce qui est reproché à Google aujourd'hui ? Qu'a-t-il apporté de néfaste selon vous ?

Google soulève aujourd’hui les mêmes critiques que celles qui étaient formulées à l’encontre de Microsoft au début des années 1990 alors qu’il était hégémonique pour les systèmes d’exploitation et la suite bureautique des PC. C’est la crainte de l’abus de position dominante. Sa position de leader dérange d’autant plus qu’il s’agit de l’exploitation de nos données personnelles. Celle-ci est sensible dans notre société, bien davantage qu’aux Etats-Unis dont l’histoire n’a pas été marquée par le fichage et l’utilisation faite par le Gouvernement de Vichy. La prise de conscience de ce côté « 1984 » et Big Brother s’est accrue avec les révélations d’Edward Snowden en juin 2013 mais cette cybersurveillance n’est pas le seul apanage de Google. Les autres parmi les GAFA (Google Amazon Facebook Apple) sont également concernés comme le montre l’affaire Cambridge Analytica avec l’exploitation des données Facebook à des fins de ciblage et d’influence politique.