La vie de François Fillon après l'élection présidentielle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Trump à Riyad : signature d'accords à plus de 380 milliards

Venezuela: l’opposition promet sa « plus grande » manifestation samedi

Un mois après sa défaite à la présidentielle, l'ex-Premier ministre, qui admet quelques erreurs , reste éloigné de la politique et tient à "se reconstruire". Selon certains, "il fait beaucoup de vélo". Il a également fait un voyage au pays de Galles avec son épouse Penelope. "Pour eux, cela a été une épreuve. Leur couple a besoin de se reconstruire", explique un ami intime des époux. Et pour mieux prendre de la hauteur, ce grand sportif pourrait "faire l'ascension de l'Annapurna", selon un ancien permanent de son QG de campagne.

Depuis la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, François Fillon est resté très discret. Le Parisien a toutefois réussi à avoir de ses nouvelles. "La page est tournée, il est passé à autre chose", assure Bruno Retailleau au Parisien ce samedi 20 mai. Le candidat déchu de la présidentielle "préparerait sa reconversion dans le privé", selon Anne Méaux, sa directrice de communication pendant sa campagne. " Il a envie de faire des choses concrètes, et dans univers qui n'a rien à voir avec la politique", souligne-t-elle.

