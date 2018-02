Victoires de la musique : le palmarès complet, dominé par Orelsan

La 33e cérémonie des Victoires de la musique, qui se tenait ce vendredi soir à la Seine musicale, et était retransmise sur France 2 et France Inter, avec Daphné Bürki à la présentation, a offert un palmarès équilibré. Des artistes confirmés, comme Charlotte Gainsbourg, -M-, Shaka Ponk ou Dominique Dalcan, et des jeunes talents, à l’image de Bigflo & Oli ou Juliette Armanet, sont repartis avec un prix.

La soirée a été dominée par le rappeur Orelsan qui, nommé dans trois catégories, a fait carton plein : il est reparti avec les Victoires de meilleur artiste masculin, de meilleur album de musique urbaine avec "La fête est finie", et de meilleur clip de l'année avec "Basique".

Le palmarès complet :

Artiste masculin

Orelsan

Artiste féminine

Charlotte Gainsbourg

Révélation scène

Gaël Faye

Album révélation

Juliette Armanet - "Petite amie"

Album de chansons

MC Solaar - "Géopoétique"

Album rock

Shaka Ponk - "The Evol'"

Album de musiques urbaines

Orelsan - "La fête est finie"

Album de musiques du monde

M, Toumani & Sidiki Diabaté et Fatoumata Diawara - "Lamomali"

Album de musiques électroniques

Dominique Dalcan - "Temperance"

Concert

Camille

Création audiovisuelle

Orelsan - "Basique"

Chanson originale

Bigflo et Oli - "Dommage"