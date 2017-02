Victoires de la Musique : Jain, Renaud, Vianney récompensés

Coup de jeune sur les Victoires de la musique ! Le cru 2017, dévoilé ce vendredi, a vu les victoires de Kungs (20 ans, album de musiques électroniques), Jul (27 ans, album de musiques urbaines) ou encore Vianney (25 ans, chanson originale). La jeune chanteuse Jain (25 ans), seule artiste nommée dans trois catégories différentes, s'est, elle, arrogé deux Victoires (artiste féminine de l'année et clip de l'année).

Chez les "anciens", Renaud a tout de même été sacré Artiste masculin de l'année, Benjamin Biolay est reparti avec le trophée de l'album de chansons de l'année et Louise Attaque a récolté le trophée de l'album rock de l'année.

La cérémonie, pour sa trente-deuxième édition, a été placée sous le signe de "l'esprit d'ouverture et de création".

On y a notamment vu un hommage à Prince et George Michael, décédés l'année dernière, et des prises de positions sur "l'affaire Théo".

Le palmarès complet :

Artiste masculin de l'année : Renaud

Artiste féminine de l'année : Jain

Chanson originale : Vianney pour Je m'en vais

Album révélation de l'année : Radio Elvis

Groupe ou artiste révélation scène : L.E.J

Album de chansons de l'année : Benjamin Biolay pour Parlermo Hollywood

Album rock de l'année : Louise Attaque pour Anomalie

Album de musiques urbaines : Jul pour My World

Album de musiques électroniques : Kungs pour Layers

Album de musiques du monde : Calypso Rose pour Far From Home

Concert de l'année : Ibrahim Maalouf

Clip de l'année : Jain pour Makeba