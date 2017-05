TPMP : l'homme victime du canular, "viré de chez lui"

Voilà qui risque de coûter cher à Cyril Hanouna et son équipe. En pleine tourmente depuis près d'une semaine, concernant une séquence jugée homophobe, Touche pas à mon poste doit désormais assumer les conséquences. Le jeune homme, piégé par l'animateur en plein direct, aurait été reconnu par sa famille et purement "viré de chez lui" à en croire le président de l'association Le Refuge, qui a pu recueillir son témoignage. "Nous avons été fort démunis devant ses pleurs et sa peur d'être reconnu par ses parents et son entourage." Il serait désormais "mis à l'abri par une personne bienveillante", toujours selon l'association.

"Son père ayant reconnu sa voix pendant l'émission et découvert son homosexualité l'a viré de chez lui", raconte Frédéric Gal, le directeur général du Refuge au Parisien. L'émission doit faire face, depuis plusieurs jours à une fronde qui réclame sa suppression. De nombreuses marques ont décidé de ne plus apparaitre pendant les coupures pub.