Thaïlande : sept touristes français derrière les barreaux pour avoir séquestré une de leurs amies

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Il gobe une limace pour un pari et finit paralysé

20h33 Le mouvement social qui paralysait depuis jeudi matin les dépôts d'AB Inbev est terminé, direction et syndicats étant parvenus à un accord, ...

En savoir plus

La victime est alors frappée à plusieurs reprises, et la vidéo des violences partagée sur les réseaux sociaux. "Ils ont enregistré un clip vidéo, qu'ils ont envoyé à sa mère en France, disant qu'elle serait tuée si l'argent n'était pas versé", précise Prachum Ruangrong. Elle est finalement relâchée quelques heures après son rapt. Avertie par la police française, l'ambassade de France à Bangkok fait suivre l'information aux autorités locales, qui interpellent les jeunes Français mercredi 7 mars, dans la villa où ils résidaient. "C'est une histoire de jeunes de quartier transportée à Phuket", a estimé une responsable de l'ambassade de France. La jeune femme, elle, s'en est tirée avec le nez cassé et de multiples contusions. Ses agresseurs, quant à eux, seront jugés sur place, la victime ayant porté plainte en Thaïlande.

Les sept jeunes "ont attaqué leur victime et l'ont kidnappée", relate le colonel Prachum Ruangrong. Les tortionnaires logeaient pourtant dans la même villa que leur victime et son petit-ami, qu'ils avaient louée pour l'occasion. Connus des services de police français pour trafic de drogue, les malfrats reprochent à la jeune fille de leur avoir volé 5 000 euros.

C'est une bien triste de manière de terminer ses vacances. Sept jeunes Français, dont cinq domiciliés à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), ont fini leur escapade thaïlandaise derrière les barreaux. Leur méfait : avoir violenté et séquestré l'une de leurs amies, puis envoyé la vidéo du passage à tabac à la mère de la victime afin de lui demander une rançon, indique Le Parisien . Ils ont depuis été mis en examen et seront jugés sur place.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres