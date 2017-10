Stars 80 : une scène polémique avec Jean-Luc Lahaye sera coupée au montage

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Corse en quête de solutions, après la sécheresse et les flammes de l'été

Tennis: le plus beau dimanche de Caroline Garcia

En savoir plus

Après la diffusion de la vidéo, l'association la Voix de l'enfant avait réclamé que la scène soit coupée. "Le producteur et réalisateur Thomas Langmann a pris la décision de couper la scène incriminée" a ainsi déclaré l'attaché de presse du film. Pour autant, le chanteur reste à l'affiche du film.

C'est la blague qui ne passe pas. Le film Stars 80, qui met en lumière les gloires de la chanson des années 80 sera amputé d'une scène, qui apparaissait dans la bande annonce. Elle montre le chanteur Jean-Luc Lahaye expliquer à l'acteur Richard Anconina pourquoi il n'était pas "entouré de copines." "Ah mais t'inquiètes pas, elles vont venir hein ! Mais à cette heure-ci elles sont au lycée... Ben oui, elles passent le bac" répond le chanteur. Une saillie qui fait évidemment référence aux déboires judiciaires de l'intéressé, notamment condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour corruption de mineure.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres