Shakira et Gerard Piqué auraient rompu

Un couple glamour en moins ? A en croire le site espagnol Cotilleo, la chanteuse colombienne Shakira et le footballeur espagnol Gerard Piqué auraient rompu et ne vivraient déjà plus sous le même toit. "Cette fois c'est du sérieux et Shakira a fini par prendre la difficile décision" assure ainsi un proche du couple. La raison de cette supposée rupture n'est pas évoquée, d'autant plus que la chanteuse ne cachait pas son amour, il y a encore quelques mois.

Gerard Piqué est aussi venu tempérer la nouvelle dans un tweet équivoque. Mais le footballeur, qui traverse une mauvaise passe pour son soutien affiché au référendum catalan, est aussi celui avait assuré sur Twitter, que son comparse du Barça restait au club.

Alors, Shakira se queda ?