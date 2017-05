Selon une étude scientifique, la bière serait un meilleur antidouleur que le paracétamol

La nouvelle devrait faire plaisir aux amateurs de houblon. Des chercheurs de l'université de Greenwich ont constaté que la consommation de deux pintes de bière (soit un litre) pouvait réduire d'un quart la douleur physique, selon une étude publiée dans la revue médicale "The journal of Pain". En atteignant un taux d'alcoolémie de 0.8 gramme par litre de sang, vous augmentez légèrement votre "seuil de tolérance" à la douleur, rapporte l'étude. Ce "remède" serait donc plus efficace que le paracétamol, pourtant reconnu pour être un anti-douleur.

Mais les raisons restent encore floues : l'alcool affecte-t-il directement les récepteurs de douleur dans le cerveau ou diminue-t-il l'anxiété, ce qui amène à mieux accepter la douleur. Les scientifiques ont compilé des résultats de 18 travaux, étudiant sur plus de 400 personnes les conséquences de l'alcool.

D'après le docteur Trevor Thompson qui a dirigé l'étude, "l'alcool pouvait ainsi être comparé aux médicaments opioïdes comme la codéine", soulignant également que "l'effet était plus puissant que le paracétamol".

Le scientifique indique également qu'il pourrait être potentiellement intéressant de "créer un médicament sans les effets secondaires dangereux de l'alcool pour l'organisme". Mais pour le moment, un tel produit n'existe pas et rien ne vaut donc un bon tour dans votre cher placard à pharmacie.