Sébastien Cauet évincé de la radio NRJ

NRJ a décidé d'arrêter C'Cauet (19h/22h) dès la rentrée. Sébastien Cauet, 45 ans, quitte donc la station radio sur laquelle il officiait depuis 7 ans. Dans un communiqué de presse publié par le biais de sa société de productions Be Aware Radio, Cauet "regrette cette rupture brutale des négociations". "Nous avons réalisé avec NRJ un magnifique programme fédérateur, qui n'a jamais cessé d'être le point de rencontre des générations et des stars du monde entier. J'ai réalisé avec C'Cauet des audiences historiques pour la station", indique-t-il.

Il semblerait que ce soit un nouveau coup dur pour l’animateur de radio, également écarté de Touche pas à mon poste. Cependant, il garde le moral et dévoile ses projets.

"Aujourd'hui, je me projette également dans un autre univers, qui est digital. Je viens de dépasser les 1,3 milliard de vues sur YouTube et j'ai une web-série en préparation, 'Sébastien', qui sera diffusée également sur YouTube à l'automne", annonce-t-il. "Je suis convaincu que pour exister face aux plateformes musicales, les radios vont devoir devenir des productrices de contenus. Je m'y emploie", conclut-il.

C'est Guillaume Pley, l'animateur de Guillaume Radio 2.0, diffusé de 22 heures à minuit, qui récupèrera sa tranche de 20 heures à 23 heures.