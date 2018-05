Un sac plastique découvert dans la fosse des Mariannes

Selon une étude menée par la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC), qui a analysé durant plus de 30 ans les déchets plastiques trouvés au fond des océans, "3 500 morceaux de plastique et autres débris (ont été) découverts dans ces écosystèmes fragiles et isolés". Parmi eux, un sac plastique avait été retrouvé le 20 mai 1998 à près de 11 kilomètres de profondeur dans la fosse des Mariannes, la plus profonde du monde (11.034 mètres), rapporte National Geographic.

Le mois dernier, dans un communiqué, l'Onu avait annoncé qu'"une fois dans les profondeurs, le plastique peut persister pendant des milliers d'années".

"L'omniprésence du plastique à usage unique, même dans les plus grandes profondeurs de l'océan, révèle un lien évident entre les activités humaines quotidiennes et les environnements les plus reculés", avait ajouté l'Onu.