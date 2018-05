Royaume-Uni : les premières photos du prince Louis partagées sur Instagram

Vous les attendiez (peut-être) avec impatience : les premières photos du prince Louis sont arrivées. Partagées ce dimanche sur le réseau social Instagram sur le compte de Kensington Palace, on y découvre le petit dernier de la famille royale, le prince Louis.

"Le duc et la duchesse de Cambridge sont heureux de partager deux photographies de la princesse Charlotte et du prince Louis, prises par la duchesse au palais de Kensington", est-il écrit. Une première image, prise seulement trois jours après la naissance du prince, dévoile le visage du troisième de la fratrie royale, tout de blanc vêtu, le visage tourné vers la lumière.

Un second cliché le montre assoupi dans les bras de sa sœur, Charlotte, de trois ans son aînée, qui lui adresse un délicat baiser sur le front. Une photo prise cette fois-ci le 2 mai, jour du troisième anniversaire de cette dernière.

Ces photos cumulent déjà plus d'1,5 million de "likes" sur le réseau social. "Le duc et la duchesse de Cambridge aimeraient remercier ceux qui leur ont envoyé de chaleureux messages à l'occasion de la naissance du prince Louis et de l'anniversaire de la princesse Charlotte", a conclut le communiqué officiel.