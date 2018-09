Les renards investissent la ville : tueur de chat et passager de tramway

Ce ne sont pas les loups qui risquent de rentrer demain dans Paris, mais plus certainement les renards. Ceux-ci sont toujours plus nombreux et visibles dans nos cités d'Europe, quittant les bois pour les terrains vagues et le goudron des zones urbaines.

Ainsi, un renard a été retrouvé à l'intérieur d'un des tramway de la ville d'Uccle en Belgique. Celui-ci, retrouvé alors que l'appareil avait été mis au dépôt, se serait introduit pendant que les équipes sanitaires nettoyaient le véhicule.

Un autre renard a beaucoup fait parler de lui : c'est le Jack l'éventreur moderne de Londres, qui faisait trembler touts les citoyens de la capitale anglaise en s'attaquant à un type seulement de victime : les chats. Une série de meurtre d'animaux avait intrigué jusqu'à Scotland Yard en 2015. Des matous avaient été retrouvés mutilés, la tête et la queue sectionnée... et on avait cru à l'oeuvre d'un pervers. Mais après examination des corps, la police en a conclu qu'il s'agissait de prédateurs ou de charognards.

Et après prélèvement ADN, un nom est sorti, celui de notre affreux (et attachant) goupil.