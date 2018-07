Le réalisateur de "Gardiens de la Galaxie" viré de Disney pour des blagues sur la pédophilie

Que vous soyez puissants ou misérables... N'oubliez pas de nettoyer vos comptes sur les réseaux sociaux, si vous avez posté des messages que vous ne pouvez ou ne voulez plus assumer. Ce pourrait être la morale d'une fable de La Fontaine au 21e siècle. Le réalisateur James Gunn peut en témoigner.

Bien que les deux films "Gardiens de la Galaxie" qu'il a réalisés ont rapporté 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office, Disney n'a pas hésité à le virer - alors qu'il travaillait sur le troisième volet - quand ont ressurgi de vieux messages très limites.

Dans des Tweets datant de 2009, repérés par Mike Cernovich, une figure de l'extrème droite américaine, le réalisateur écrivait notamment "Le meilleur dans le viol, c’est quand ça s’arrête et que tu te dis ''Ça fait du bien de ne plus être violé''" et avait partagé le message "J’aime quand des petits garçons me touchent à des endroits rigolos". Sur son blog personnel, il racontait aussi que lors du tournage du film d'un ami, un singe s'était "masturbé jusqu’à la fin, et un jet de sperme a atterri directement sur [un] enfant". Il ajoutait : "Je suis peut-être un peu dérangé, mais cette histoire me rend très heureux."

Avant de supprimer son compte Twitter, James Gunn s'est expliqué : "Beaucoup de personnes qui ont suivi ma carrière savent que quand j'ai commencé, je me voyais comme un provocateur, faisant des films et racontant des blagues outrancières et taboues. Je suis très, très différent de qui j’étais il y a quelques années. Aujourd’hui, j’essaye d’enraciner mon travail dans l’amour et la connexion, et moins dans la colère. Les jours où je disais quelque chose juste parce que c’est choquant, pour obtenir une réaction, sont derrière moi. Par le passé, je me suis excusé pour mon humour qui faisait mal aux gens. J’étais vraiment désolé et je pensais chaque mot de mes excuses".

Ces excuses n'ont pas suffit à Disney, qui a annoncé : "L’attitude et les déclarations choquantes découvertes dans le flux Twitter de James sont impossibles à défendre et contraire aux valeurs de notre studio. Nous avons mis fin à notre relation d’affaires avec lui."