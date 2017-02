Razzie Awards : "Batman vs Superman" sacré pire film de l'année

Double maléfique des Oscars, les Razzie Awards ont été annoncés samedi dans une vidéo. Le grand gagnant de la soirée est Batman vs Superman : L'aube de la justice, qui a récolé quatre trophées contre son gré. Il est vainqueur dans les catégories "pire scénario" et "pire remake ou suite", mais aussi "pire combinaison à l'écran" pour le duo Ben Affleck (Batman) et Henry Cavill (Superman) et "pire acteur dans un second rôle" pour Jesse Eisenberg (Lex Luthor).

Le blockbuster a dû partager l'affiche des Razzie avec le documentaire Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party, un documentaire sorti pendant l’été 2016 qui prétendait dénoncer le "vrai visage" d'Hillary Clinton ainsi que les mensonges de son parti.

Critiqué pour sa subjectivité et ses incohérences par les médias américains, il avait été soutenu par Donald Trump à l'époque. Le document a reçu quatre Razzie : outre celui de "pire film", il a récolté ceux de "pire réalisateur" et "pire acteur" pour Dinesh D'Souza, néoconservateur à l’origine du documentaire, ainsi que "pire actrice" pour Becky Turner, qui a prêté ses traits à Hillary Clinton pour certaines scènes.

Le palmarès complet :

Pire film : Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire acteur : Dinesh D'Souza (dans son propre rôle) - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire actrice : Becky Turner (en Hillary Clinton) - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire réalisateur : Dinesh D'Souza - Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party

Pire acteur dans un second rôle : Jesse Eisenberg - Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire actrice dans un second rôle : Kristen Wiig - Les Cerveaux / Zoolander 2

Pire scénario : Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire prequel, film dérivé, remake ou suite : Batman v Superman : L'Aube de la Justice

Pire duo à l'écran : Ben Affleck et son meilleur ennemi Henry Cavill - Batman v Superman : L'Aube de la Justice