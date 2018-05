"Ce que je voulais dire, c'était le contraire" : Mennel Ibtissem s'est exprimée pour la première fois sur ses tweets polémiques

Il y a quelques mois, ses tweets controversés avaient créé la polémique, au point de contraindre The Voice à la couper au montage. Dans l'émission Quotidien diffusé ce jeudi, Mennel Ibtissem s'est exprimée sur sa participation au télé-crochet de TF1 et sur ses fameux messages.

"Pour moi, la polémique était erronée, elle était fausse parce que tout ce qu'on disait sur moi, ce n'était pas moi, c'était faux, c'était une fausse image, je ne me reconnaissais même pasé" a-t-elle soutenu. "J'entendais parler de moi, mais je me disais, 'de qui on parle?'".

Dans des messages publiés sur les réseaux sociaux en 2016, après les attentats de Nice et de Saint-Etienne-du-Rouvray, la jeune femme estimait que "les vrais terroristes" se trouvaient au gouvernement. Par ailleurs, elle mettait en doute l'attentat de Nice.

"Ce que je voulais dire, c'était le contraire" a-t-elle expliqué. "Il fallait comprendre que je suis citoyenne française et que j'ai eu le coeur autant brisé que tout le monde. Nous, on est niçois. Les gens ne le savent pas, mais ma maman est niçoise et toute ma famille est à Nice". Et d'ajouter : "C'est un malentendu et j'ai un coeur extrêmement sensible à tout ce qui se passe en France." La chanteuse de 22 ans a également présenté sa chanson "Je pars mais je t'aime".