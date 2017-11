Quand Harvey Weinstein employait des ex-agents du Mossad pour étouffer les accusations

L'histoire est digne d'un synopsis de film d'espionnage… normal, nous sommes à Hollywood. Selon des révélations du New Yorker, Harvey Weinstein aurait utilisé des moyens pharaoniques pour étouffer les révélations sur ses abus sexuels présumés. Le magnat du cinéma américain aurait eu recours à une "armée d'espions" - composée notamment d'anciens-agents secrets du Mossad et d'autres agences israéliennes - qui menait l'enquête sous de fausses identités.

D'après le New Yorker, une employée de la société Black Cube, dont le contrat prévoyait au moins 200.000 dollars d'honoraires, a notamment contacté Rose McGowan, une actrice devenue célèbre pour son rôle dans "Charmed" et qui fait partie des principales accusatrices de Harvey Weinstein.

L'employée de Black Cube aurait prétendu au téléphone être une militante pour les droits des femmes. Parlant avec un accent allemand, elle a enregistré en secret des heures de conversations avec Rose McGowan.

Par ailleurs, Harvey Weinstein et son équipe enquêtaient sur les journalistes enquêtant sur ses affaires, y compris leur vie personnelle et sexuelle et leurs précédentes enquêtes ou leurs potentiels litiges. Ils auraient essayé de récolter le maximum d'informations pour tenter de les contredire, de les discréditer ou de les intimider.