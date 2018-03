PSG - Real Madrid : la presse espagnole et européenne se moquent de Paris qui a pris "une leçon de football"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Italie: bras de fer entre la droite et les 5 étoiles pour arriver au pouvoir

132 ans plus tard, des Australiens trouvent la plus vieille "bouteille à la mer"

Pour les jeunes perdus de Guinée et Côte d'Ivoire, des mois d'odyssée jusqu'aux Alpes

En France - Elle gifle la prof de sa fille et prend un an ferme

14h48 Quelque 1.500 enfants, fréquentant principalement l'enseignement spécialisé, passent plus de trois heures par jour dans les transports scolaires ...

En savoir plus

Un peu plus sobrement, El Mundo, de son côté, estime que le Real a éliminé "le nouveau riche". Quant au quotidien généraliste El Pais, il estime que "Madrid ruine le PSG". La presse européenne dans son ensemble n'épargne pas le cub et ses dirigeants qataris. Les journaux français font, quant à eux, grise mine. "Paris perdu" déplore le Parisien, alors que le journal français L'Equipe titre "Tout ca pour ça".

Sans pitié, les médias espagnols. Depuis quelques jours, la France du football rêvait à une remontada du PSG contre le Real de Madrid en Ligue des Champions. Défait dans la capitale espagnole au match aller (3-1), le club parisien semblait capable de renverser la situation dans son fief du Parc des Princes, malgré la blessure hyper médiatisée du Brésilien Neymar. Patatras : Paris a perdu (1-2), tout en affichant un niveau indigne d'un club qui claironne depuis des années vouloir remporter la Ligue des Champions et qui fait des folies sur le marché des transferts chaque été.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres