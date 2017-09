PSG : Neymar gagnerait 100.000 euros par jour

Ce dimanche, le journal allemand Der Spiegel publie une nouvelle partie des documents de Football Leaks, des révélations portant sur le monde du football. Parmi les informations du jour, le salaire que touche le Brésilien Neymar au PSG.

Et il est - a priori - plus haut qu'annoncé. Acheté 222 millions d'euros par le club parisien au FC Barcelone, la star brésilienne était supposée gagner environ 30 millions d’euros par an.

Mais selon ces fuites footballistiques, son salaire serait en réalité de 3.069.520 euros par mois, soit 36,8 millions d'euros par an. Cela fait de lui le deuxième joueur le mieux payé de la planète derrière l'argentin Carlos Tevez en Chine.

Ce salaire confortable représente rien de moins que 100.000 euros par jour... même le weekend et les jours fériés.