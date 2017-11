Propos sexistes : Stéphane Plaza "sous surveillance" du CSA

Stéphane Plaza et ses "Chasseurs d'appart'" sont dans le viseur du CSA depuis le mois de septembre, affirme le Huffington Post pour des propos sexistes. Les premiers signalements sont arrivés en février lors de la diffusion d'une émission où des professionnelles du tourisme étaient notamment décrites comme "des avions de chasse", ne manquant pas de faire réagir les réseaux sociaux.

"On a considéré à l'époque qu'il n'y avait pas assez d'éléments de droit et que ça pouvait être un dérapage à caractère humoristique et occasionnel", explique le CSA au HuffPost.

"Mais ça a été une alerte pour nous. Le conseil a ensuite été saisi par les téléspectateurs lors de la diffusion d'autres épisodes de 'Chasseurs d'appart' (…) Depuis la rentrée, nos équipes regardent régulièrement l'émission et le conseil donnera ses conclusions en décembre."