Présidentielle : le débat d'entre-deux-tours sera organisé par TF1 et France 2

Le traditionnel débat organisé entre les deux finalistes de l'élection présidentielle sera organisé par TF1 et France 2, a indiqué la première chaîne vendredi. Il aura lieu dans la semaine du 1er mai.

En début de semaine, le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field, avait écrit à sa consoeur de TF1, Catherine Nayl, pour lui proposer d'organiser un débat commun, comme cela se fait habituellement lors des élections présidentielles.

Les deux chaînes proposeront aussi la "libération du signal pour les chaînes d'information", c'est à dire la possibilité pour elles de diffuser le débat en direct.

Cette possibilité n'est pas suffisante pour BFMTV, qui a fait part jeudi de sa volonté d'être également co-organisatrice du débat d'entre-deux-tours. "Nous sommes plus que jamais aujourd'hui candidats à la co-organisation du débat de l'entre-deux-tours. Raison pour laquelle nous avons adressé (mercredi) un courrier à France 2, TF1, au CSA et aux candidats dans ce but", a déclaré le directeur général de la chaîne d'info, Hervé Béroud, dans un entretien à Challenges. Cette participation de BFMTV au débat de France 2 et TF1 fait partie des éléments qui ne sont "pas totalement actés", précise TF1.