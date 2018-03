Pour la première fois en 86 ans, Ricard change de recette !

C'est une petite révolution chez la célèbre marque de pastis Ricard. Selon les informations du JDD, l'entreprise va proposer une nouvelle recette dès lundi dans les rayons alcools. Petite révolution car Ricard n'a pas touché à la recette originale depuis… 1932 ! Ce qui lui permet d'afficher fièrement "pastis de Marseille" sur l'étiquette.

Pour cette nouvelle version, toujours basée sur l'anis, la marque prend me virage du naturel avec 14 "plantes fraîches" dont le fenouil aromatique, l’aneth, la sauge, la réglisse… "Mais, avis aux spécialistes, il ne sera plus issu de la badiane ou anis étoilé, cultivée dans le sud de la Chine" souligne le JDD.

Plus naturel, moins marqué en bouche, il s'agit aussi pour Ricard de conquérir de nouveaux marchés, notamment celui des femmes. Et pour cela, autre dérogation importante : le nouveau Ricard ne se boit plus avec 5 volumes d'eau mais bien 7 volumes d'eau. Certains vont se retourner dans leur tombe…