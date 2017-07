"Tu peux être vilain, mais ne te fais pas attraper" : le conseil de la princesse Diana au prince Harry

Femme à l'étroit dans son rôle contraint de princesse, Diana n'a jamais perdu son sens de l'humour et son amour des blagues, racontent ses enfants dans un documentaire réalisé pour la télévision britannique.

Dans "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy", qui sera diffusé ce lundi sur ITV, le Prince Harry décrit la princesse de Galles comme "une vraie enfant, en tout" et se rappelle de quelques uns de ses mauvais coups. Ainsi, un jour qu'il rentrait chez lui, à 12 ou 13 ans, le prince a eu la surprise d'être accueilli par les trois mannequins Cindy Crawford, Christy Turlington et Naomi Campbell, qui l'attendaient en haut de l'escalier. "Je suis devenu tout rouge, je ne savais pas quoi dire, j'ai bafouillé et je pense que je suis presque tombé de l'escalier en montant", se rappelle-t-il.

"J'étais complètement obnubilé, mais c'est un souvenir très drôle", ajoute-t-il.

En outre, la princesse avait l'habitude de lui envoyer "les cartes postales les plus grossières que vous pouvez imaginer" lorsqu'il était en pension. Il craignait alors qu'elles tombent entre les mains d'un professeur...

Parmi ses habitudes plus sympathiques, il se souvient du fait qu'elle introduisait des bonbons dans les murs du pensionnat lorsqu'elle venait assister à un match de football, en planquant les friandises dans leurs chaussettes.

Pour elle, l'humour et les blagues faisaient partie de la vie, et elle n'a pas empêché ses enfants de s'amuser : "l'une des choses qu'elle me répétait était : 'tu peux être un vilain garnement, à condition que tu ne te fasse pas attraper'", déclare le prince Harry.