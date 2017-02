"Pas assez de sexe et de drogues" : la curieuse histoire des "Mémoires oubliées" de Mick Jagger

Ce serait "l'équivalent rock'n'roll des manuscrits de la mer Morte". Depuis la parution de Life, l’autobiographie de Keith Richards dans laquelle il ne se montrait pas forcement tendre avec son comparse Mick Jagger, tous les fans de musique attendent la réplique du chanteur des Rolling Stones. Soit la promesse d’anecdotes croustillantes et d’aventures très "sexe, drogue, et rock'n roll". Mais il va falloir s’armer de patience… voire faire une croix définitive dessus.

John Blake, un éditeur anglais, a affirmé à l'hebdomadaire The Spectator, avoir en sa possession un manuscrit de 75.000 mots rédigé au début des années 80 par la star british.

Mais il n'a malheureusement pas le droit de le publier. Contacté à de multiples reprises, Mick Jagger dit ne pas se souvenir d’avoir écrit ce texte et n’en reconnaît pas la légitimité. L’éditeur tresse pourtant les louages d’un "petit chef-d'œuvre, un aperçu extraordinaire de l'une des trois stars du rock les plus influentes de tous les temps, mais vous ne pourrez jamais le lire" se désole-t-il.

Il faut remonter trente ans en arrière pour comprendre l’histoire. Epuisé de voir la presse raconter tout et n’importe quoi sur sa personne, le chanteur des Stones décide d’écrire ses mémoires. Problème : le texte est refusé par une maison d'édition. Il ne comporte pas suffisamment "de scènes de sexe et de drogue". Un comble pour un des groupes les plus provocateurs de l’histoire… Et aujourd'hui donc, le chanteur de "Satisfaction" dit avoir oublié ce projet. Selon son manager, Mick Jagger a bien accepté de relire ses propres mémoires, mais leur publication semble toutefois mal engagée.