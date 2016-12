Paris Match a-t-il éclairci la peau de Miss France ?

Près d'une semaine après son élection, Miss France 2017 se retrouve déjà au cœur d'une polémique. La faute à un cliché apparu sur le compte Twitter de la directrice générale de la société Miss France, Sylvie Tellier, et réalisé pour le compte de Paris Match. On y voit Alicia Aylies, cheveux lisses et la peau bien plus claire que lors de son élection.

D'après les photos de @ParisMatch, on a changé de #MissFrance. Vous auriez dû la faire plus blanche encore les gars... pic.twitter.com/KbR5me3EPB — Laetitia Reboulleau (@Loun_R) 22 décembre 2016

Rapidement, les soupçons de retouche ont émergé, notamment sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes accusant le magazine d'avoir voulu éclaircir la peau de la jeune femme.

Le photographe Benjamin Decoin a ainsi réagi auprès de L'Express. "Bien sûr que non, nous n'avons rien 'blanchi'! Elle est très éclairée, il y a des flashs. Ce serait vraiment bizarre de blanchir Alicia alors que les téléspectateurs l'ont vue pas plus tard que samedi." Quant à la coiffure, il explique aussi les choix : "on a beaucoup de séances dans la journée, alors on essaie d'avoir un look différent pour chaque séance. On a fait plusieurs coiffures ce jour-là. Avec Alicia, on peut faire plein de choses différentes." Polémique close.