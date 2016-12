Le papier cadeau historié existe depuis (seulement) 99 ans

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dès 1919, convaincus qu’il ne s’agissait pas d’un hasard, les deux frères se sont mis à produire et à vendre leur propre papier cadeau imprimé. C’est le début d’une industrie florissante de 3,2 milliards de dollars toujours très populaire et active chaque année.

Pour ne pas être dépassés par leurs concurrents, ils décident de proposer à leurs acheteurs du papier de doublure d’enveloppes françaises à motifs fantaisie. Le papier de cadeau moderne était né et il a plu aux consommateurs puisque en 1918, le même succès se reproduit.

Cette année-là, les deux frères Joyce et Rollie Hall, gérants de la papeterie Hallmark à Kansas City, se sont retrouvés en rupture de stock de tissu d’emballage, tant la saison a été bonne.

Ah, l'histoire de celui dont la durée de vie est d’environ 10 minutes est vraiment atypique. Et non, le papier cadeau fantaisie n'est pas né suite au boom de produits commerciaux de Noël. Il est venu au monde comme plein d'autres innovation, par accident en 1917, aux États-Unis.

